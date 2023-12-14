Samanyolu Haber /Politika / SP'li Bitmez yere yığıldıktan sonra bile bağırmaya devam eden AKP'li kim? /14 Aralık 2023 09:26

SP'li Bitmez yere yığıldıktan sonra bile bağırmaya devam eden AKP'li kim?

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in Meclis kürsüsünde iktidarın İsrail politikasını eleştirdiği konuşmasının ardından kalp krizi geçirerek yere düştüğü anda AKP sıralarından yükselen ses tepki çekmişti. İsmail Saymaz, o sesin AKP'li Özlem Zengin'e ait olabileceğini söyledi.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in Meclis kürsüsünde iktidarın İsrail politikasını eleştirdiği konuşmasının ardından kalp krizi geçirerek yere düştüğü anda AKP sıralarından gelen “Allah’ın gazabı böyle olur!” ifadesini kimin söylediğini sorguladı.

Tutanaklara geçti: Bitmez, Meclis'te kalp krizi geçirdiği sırada AKP sıralarından "Allah’ın gazabı böyle olur işte" sözleri işitildiTutanaklara geçti: Bitmez, Meclis'te kalp krizi geçirdiği sırada AKP sıralarından "Allah’ın gazabı böyle olur işte" sözleri işitildi

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuya ilişkin olarak “Bazı arkadaşlarımız arkada oldukları için ne olduğunu anlayamamış olabilir” demişti. Saymaz, CHP’li milletvekillerinin “Allah’ın gazabı böyle olur” sözünü Zengin’in söylediğini iddia ettiğini aktardı. Saymaz, görüntülerde, Bitmez yere düşmeden önce Zengin’in ayağa kalkarak elini kolunu salladığı, Bitmez yığıldıktan sonra bağırmayı sürdürdüğü görüldüğüne dikkati çekti.

Hasan Bitmez'in kalp krizi geçirdiği sırada AKP sıralarından "Allah'ın gazabı böyle olur işte" sözleri üzerine ilk açıklamaHasan Bitmez'in kalp krizi geçirdiği sırada AKP sıralarından "Allah'ın gazabı böyle olur işte" sözleri üzerine ilk açıklama
Saymaz, “Zengin, ‘Arka sıralardaki AK Partilileri’ bahane ederek inandırıcılıktan uzak bir savunma yapıyor. Zaten bir milletvekilinin ‘Allah’ın gazabı böyle olur’ demiş olması için Bitmez’in düştüğünü görmesi lazım. Haydi, arkadakiler görmedi, diyelim. En önde oturan ve ayakta olan Zengin de mi görmedi? O an... Ne söylüyordu? Yoksa ‘Allah’ın gazabı böyle olur!’ mu diyordu?” ifadelerini kullandı.
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