Samanyolu Haber /Dünya / İranlılar 8 yıl aradan sonra ilk kez umreye gidebilecek /14 Aralık 2023 08:39

İranlılar 8 yıl aradan sonra ilk kez umreye gidebilecek

Tahran ve Riyad'ın diplomatik ilişkileri yeniden kurmasının ardından ilk kez İranlılar umre için Suudi Arabistan'a gidebilecek.

SHABER3.COM

İranlı hacılar sekiz yıl sonra ilk kez 19 Aralık'tan itibaren Suudi Arabistan'a düzenli olarak seyahat etmeye başlayacak.

Yarı resmi Fars haber ajansı, İran'daki 10 havaalanından kalkacak uçakların, yıl boyunca Suudi Arabistan'daki Mekke'ye umre ziyaretine gidecek İranlıları taşıyacağını duyurdu.

Bu adım, Körfez'deki iki petrol üreticisi rakip arasındaki ilişkilerin normale dönme işareti olarak değerlendiriliyor.

2016 yılından bu yana İranlılar, sadece hac ziyareti için Suudi Arabistan'a gidebiliyordu.

İranlılar artık yılın herhangi bir zamanında yapılabilen "küçük hac" olarak bilinen umreyi de tamamlayabilecek.

Çin arabulucu oldu

İran ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler, 2016'da Riyad'ın Şii bir din adamını idam etmesi ve ardından Tahran'daki Suudi Büyükelçiliğinin basılması nedeniyle kesilmişti.

İki ülke Çin'in arabuluculuğuyla mart ayında varılan anlaşma uyarınca bu adımı attı.

İran ve Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerde iki ülke arasında din dışı turizmin yeniden canlanması konusu da tartışılıyor.   

Şubat 2024 sonuna kadar yaklaşık 70 bin İranlı hacının Suudi Arabistan'a seyahat etmesinin beklendiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İranlılar 8 yıl aradan sonra ilk kez umreye gidebilecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:26:13