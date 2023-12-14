İranlılar 8 yıl aradan sonra ilk kez umreye gidebilecek

Çin arabulucu oldu

İran ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler, 2016'da Riyad'ın Şii bir din adamını idam etmesi ve ardından Tahran'daki Suudi Büyükelçiliğinin basılması nedeniyle kesilmişti.

İranlı hacılar sekiz yıl sonra ilk kez 19 Aralık'tan itibaren Suudi Arabistan'a düzenli olarak seyahat etmeye başlayacak.Yarı resmi Fars haber ajansı, İran'daki 10 havaalanından kalkacak uçakların, yıl boyunca Suudi Arabistan'daki Mekke'ye umre ziyaretine gidecek İranlıları taşıyacağını duyurdu.Bu adım, Körfez'deki iki petrol üreticisi rakip arasındaki ilişkilerin normale dönme işareti olarak değerlendiriliyor.2016 yılından bu yana İranlılar, sadece hac ziyareti için Suudi Arabistan'a gidebiliyordu.İranlılar artık yılın herhangi bir zamanında yapılabilen "küçük hac" olarak bilinen umreyi de tamamlayabilecek.İki ülke Çin'in arabuluculuğuyla mart ayında varılan anlaşma uyarınca bu adımı attı.İran ve Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerde iki ülke arasında din dışı turizmin yeniden canlanması konusu da tartışılıyor.Şubat 2024 sonuna kadar yaklaşık 70 bin İranlı hacının Suudi Arabistan'a seyahat etmesinin beklendiği belirtildi.