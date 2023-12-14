Macaristan, Ukraynayı veto mu edecek?

Brüksel'de yapılacak Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde Macaristan'ın Ukrayna'nın birliğe katılım müzakerelerini veto etme ihtimali krize neden oldu.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ülkesinin AB'ye katılmasını engellemek için "hiçbir nedeni olmadığını" söyledi.



İskandinav ülkelerinin liderleriyle yaptığı toplantının ardından Norveç'in başkenti Oslo'da konuşan Zelenskiy, "Ondan bana üç, beş ya da on değil, tek bir neden göstermesini istedim. Hala cevap bekliyorum" dedi.



Macaristan ile ortak sınıra sahip olduklarını vurgulayan Zelenskiy, Orban ile "çok yapıcı bir görüşme" yapmayı umduğunu kaydetti.



Brüksel'de perşembe ve cuma günü yapılacak AB zirvesinin gündeminde, Kiev'in AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması ve Ukrayna'ya hibe ve kredi şeklinde 50 milyar Euroluk yardımın onaylanması bulunuyor.



Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Kremlin ile yakın ilişkilerini sürdüren tek AB lideri olan Orban'ın bu kararları veto etmesi bekleniyor.



Ukrayna'yı yolsuzlukla suçlayan milliyetçi lider, Kiev ile müzakerelerin başlaması ihtinalini "korkunç bir hata" olarak nitelendirdi.