Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan'da Türkiye ile ilgili düzenlemeye onay çıktı /02 Şubat 2021 00:27

Azerbaycan'da Türkiye ile ilgili düzenlemeye onay çıktı

Azerbaycan ile Türkiye arasında kimlik belgeleri ile seyahat edilmesine olanak sağlayan düzenlemenin Azerbaycan Milli Meclisi'nde kabul edildiği belirtildi.

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Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Türkiye arasında kimlik belgeleri ile seyahate olanak sağlayan anlaşmaya onay verdi.

Azerbaycan Milli Meclisinin Genel Kurul toplantısında, "Azerbaycan ile Türkiye Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" görüşüldü. Azerbaycan ile Türkiye medyalarının eş güdüm halinde hareket etmesi noktasında etkin faaliyet gösterecek "Ortak Medya Platformu"nun oluşturulmasını öngören mutabakat zaptı, milletvekillerince onaylandı.

Milletvekilleri, "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020'de Bakü'de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma'ya Getirilen Değişikliklere Dair Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokol"ü de müzakere ederek onayladı. Bu protokolün yürürlüğe girmesiyle Azerbaycan ile Türkiye arasındaki seyahatler sadece kimlik belgesi ile gerçekleştirilebilecek.

Her iki anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık 2020'deki Bakü ziyareti kapsamında imzalanmıştı.
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