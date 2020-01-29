Samanyolu Haber /Gündem / 'Babacan ve Davutoğlu ile temasta olan vekil sayısı 80'e ulaştı' /29 Ocak 2020 10:28

'Babacan ve Davutoğlu ile temasta olan vekil sayısı 80'e ulaştı'

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Babacan ile Davutoğlu'nun Meclis'te dört grup kuracak sayıya ulaştığını söyledi.

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‘Davutoğlu ile Babacan Meclis’te dört ayrı grup kurabilir’

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Meclis’te dört grup kurabilecek sayıya ulaştığını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kulat, “Yeni Partilerle ilgili en çok sorulan soru: Yeni partilere mevcut milletvekilleri geçecek mi? Şu kadarını söyleyeyim bu süreçte Sayın Ali Babacan ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile doğrudan ve dolaylı görüşen mevcut milletvekili sayısı TBMM de 4 grup kuracak kadar olmuştur. Yeterli mi” diye sordu.

Kulat'ın Davutoğlu ekibine destek verdiği söylentileri bulunuyor. 
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