BAE ile imzalanan 'şeyin' perde arkası ortaya çıktı: Bu bir anlaşma değil!..

"BUNUN ADI ANLAŞMA DEĞİL"

İmzalanan anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklama yapılmazken, Ekonomist Mustafa Sönmez, "Böyle bir anlaşma olduğu söyleniyor ama bunun adı anlaşma değil. Bunun adı taraflar arasında 'iyi niyet notu'. İmzalanan anlaşmada sadece somut olarak 8.5 milyar dolarlık bir deprem tahvili almak konusunda BAE varlık fonu prensip söz verdi. Bir de 3 milyar dolarlık ihracatın finansmanına katkıda bulunmak şeklinde iki proje var. Bunlar dışında adı konulmuş somut bir proje yok. Toplumun bunun inanması için bu 50,7 milyar doların nelerden oluştuğunu açıklamaları gerekir ve bu açıklama yok" dedi.

"DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN"





"KİMSE KOLAY KOLAY PARA VERMEZ"

"Türkiye şu anda ekonomik olarak dışarıdan para çekecek durumda değil" diyen Sönmez, "Yani her ne olursa olsun Türkiye'deki ekonomik göstergeler Körfez ülkelerini de endişelendiriyor. Bu yüzden kırılganlığın çok büyük olduğu bir ülkeye kimse kolay kolay para vermez" dedi.

"DÜŞÜK POLİTİKA FAİZİ AÇIKLANACAK"