Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den sığınmacılar için ‘yüzen kafes’ /20 Temmuz 2023 16:25

İngiltere'den sığınmacılar için ‘yüzen kafes’

İngiltere 1976’dan kalma bir gemiyi sığınmacılara 'kamp' olarak hizmete soktu.

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Britanya Başbakanı Rishi Sunak, gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde öncelik olarak yasadışı göçü masaya yatırdı.

Hükümet şu anda ülkedeki otellerde yaklaşık 51 bin yoksul göçmen bulunduğunu ve bunun vergi mükelleflerine günde 6 milyon sterlinden fazla bir maliyet getirdiğini söylüyor.

Bibby Stockholm adlı gemi Portland limanına bağlandı.


222 odalı ve üç katlı adlı gemi 18 ay boyunca bölgede kalacak. Gemide sadece sığınma talebinde bulunan 500 bekar erkek kalacak.

İnsan hakları örgütleri, ‘yüzen kafes’ diye nitelenen gemiyi ‘insanlık dışı‘ buldu.

Sığınmacılar talepleri değerlendirilirken yaklaşık üç ila altı ay boyunca gemide kalacak. Resmi olarak gözaltında tutulmayacaklar ve sokağa çıkma yasağı olmayacak ama güvenlik personeli bölgede bulunacak.
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