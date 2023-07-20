Wagner isyanından sonra ilk kez Prigojin'e ait bir video yayınlandı









'Cephede yaşananlar utanç verici'

Prigojin’in “Şu anda cephede olanlar utanç verici ve bunda herhangi bir rolümüz olsun istemiyoruz. Yiğitliğimizi tam anlamıyla göstermek için beklememiz gerekiyor” dediği duyuluyor.

"Afrika'daki varlığımız devam edecek"

Wagner'in patronu Prigojin ayrıca Afrika'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kıtada hali hazırda savaştıkları ülkelerdeki varlıklarını sürdüreceklerini açıkladı.

Videoda Prigojin savaşçıları karşılıyor ve Ukrayna’da son dönemde yaşanan gelişmeleri “rezalet" diye tanımlıyor.Prigojin ayrıca, Wagner’in ilerideki bir tarihte Ukrayna'daki savaşa yeniden katılabileceğine yönelik ipuçları veriyor.Videoda, daha önce Belarus tarafından yapılan ve Wagner savaşçılarının ülkenin ordusuna askeri eğitim vereceğine yönelik açıklamayı da doğruluyor gibi görünüyor.Bu, Wagner’in Haziran’da Rusya'da giriştiği silahlı isyandan sonra Prigojin’in ilk görüntüleri.Az ışıklı bir ortamda çekilen görüntüde, Prigojin, etrafı depolar ve ağaçlarla çevrili bir tarlanın yakınındaki asfalt yolda ayakta görülüyor.BBC’nin teyit birimi çadırların, ağaçların ve binaların diziliminin kampın batı kesimindeki bir yerle örtüştüğüne inanıyor.Arka planda da çok sayıda kamuflajlı kişinin sevinç çığlıkları attıkları duyuluyor.Düşük ışığa rağmen, Prigojin’in silueti seçilebiliyor ve Wagner liderinin sesini ve konuşma tarzını bilenler görüntüdeki kişinin kesinlikle Wagner lideri olduğunu düşünüyor.Videoda Prigojin, savaşçılarının Ukrayna’da “kendilerine yakışan bir mücadele verdiğini ve “Rusya için büyük işler yaptıklarını söylüyor ve savaşın gidişatını ağır bir şekilde eleştiriyor.Daha sonra da “Belarus’ta bir süre kalma kararı alındığını” ve Wagner’in bu süreyi Belarus ordusunu “dünyanın ikinci ordusu” haline getirmek için kullanacağını belirtiyor.Wagner’in patronu ayrıca, savaşçılarının “kendilerini ve deneyimlerini utanç içinde bırakmaya zorlanmayacaklarına emin olmalarından sonra” Ukrayna’da cepheye dönmek için “hazırlanmaya devam edeceğini” söylüyor.Kısa süreli isyanı sona erdiren anlaşma uyarınca, Wagner savaşçılarına normal Rus Ordusuna katılma ve ya da Belarus’a gitme seçenekleri sunulmuştu.Rusya lideri Vladimir Putin geçen hafta Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada “Wagner’in var olmadığını” söylemişti.Putin, Wagner’in bir savaş gücü olarak korunup korunmayacağı sorulduğunda “Özel askeri kuruluşlara yönelik bir yasal düzenleme yok. Yani yoklar” demişti.Afrique Média TV'ye konuşan Prigojin "Afrika'daki programlarımızda bir azalma yok ve olmayacak da" dedi.Prigojin'in sadece sesinin kullanıldığı röportajdaki sesin kendisine ait olduğu BBC Verify (Doğrulama) ekibi tarafından da teyit edildi.Afrique Média, hedef kitlesi Fransızca konuşan Afrika ülkeleri olan, Kremlin yanlısı bir televizyon kanalı ve Wagner grubu ile de bağlantılı.Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Wagner savaşçıları bulunuyor. İnsan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler, buralardaki Wagner üyelerinin savaş suçları işlediğini iddia ediyor.ABD de bu grubu Afrika'da yasa dışı altın anlaşmalarıyla maddi çıkar sağlamakla suçluyor.