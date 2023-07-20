Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomistlerin Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorumları: Dalga mı geçiyorsunuz? /20 Temmuz 2023 16:43

Ekonomistlerin Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorumları: Dalga mı geçiyorsunuz?

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltti. Faiz artışı yine beklentilerin altında kaldı. Ekonomistler, kararla ilgili ilk yorumlarını Twitter hesaplarında yaptı. Uğur Gürses "Dalga mı geçiyorsunuz?" diye sorarken, Ümit Akçay metinden çıkarılan ifadeye dikkat çekti.

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'Düşük faiz' politikasına karşı çıktığı için Temmuz 2018'de kabine dışı bırakılan, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde ekonominin başına geçmesi için ettiği ısrarlar sonucu yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek'le birlikte rasyonel politikalara dönüş bekleniyordu.

Şimşek'e yakınlığıyla bilinen Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında geçtiğimiz ay yapılan ilk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltilmişti. Ancak bu, piyasa beklentilerinin altında almıştı. Tahminler, yüzde 20-25 arasındaydı.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ YİNE KARŞILANMADI

Merkez, seçimlerden sonraki ikinci faiz kararını bugün itibariyle açıkladı. Piyasaların beklentisi bir kez daha karşılanmadı. Politika faizinin yüzde 20'ye çıkarılması öngörülüyordu. Ancak yüzde 17.50'ye yükseltilmesiyle sınırlı kaldı.

EKONOMİSTLER TEPKİLİ: DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?"

Ekonomistler, gelişmeye tepki gösterdi. Uğur Gürses, Erkan'ı etiketlediği paylaşımında "Enflasyon yüzde 60'a koşuyor; Faizi sadece % 17.5'e çekip şu denmiş: 'Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir.' Dalga mı geçiyorsunuz?" diye sordu.

METİNDEN ÇIKARILAN İFADE DİKKAT ÇEKTİ

Emre Alkin pop sanatçısı Mansur Ark'ın 'Sana demedim mi' şarkısını paylaşmakla yetinirken, Ümit Akçay "TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir" ifadesinin metinden 'uçtuğunu' kaydetti.

Ekonomistlerin yorumları şöyle:
















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