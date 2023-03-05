Samanyolu Haber /Dünya / BAE'ye Rusya ile ticareti durdurması için baskı /05 Mart 2023 19:10

BAE'ye Rusya ile ticareti durdurması için baskı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Rusya'ya başta elektronik olmak üzere kritik ürün ihracatını durdurması için Batı’dan baskı yapıldığı iddiası geldi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

İngiliz Financial Times gazetesinin iddiasına göre, Washington, Rusya'nın BAE ile son dönemde hacmi artan ticaretten elde ettiklerini Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılabileceğinden endişeli.

Gazeteye konuşan kaynaklar, BAE'nin Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlardan kaçınmak için belirli ürünlerin satıldığı bir 'yeniden ihracat merkezi' olarak işlev görmesinden kaygı duyduğunu, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'den bir dizi yetkilinin, geçen yıl boyunca Rusya'ya uygulanan ticari kısıtlamaları açıklığa kavuşturmak ve yaptırımların delinmesine engel olmaya çağırmak üzere BAE makamlarıyla temasa geçtiğini bildirdi.

Görüşmelere yakın olan ve adı açıklanmayan bir yetkili, gazeteye verdiği demeçte "BAE'den temel talebimiz yeniden ihracatı durdurması ve bu yeniden ihracatın sorunlu olduğunu kabul etmesi" dedi. Yetkili, ilgili konudaki görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.
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