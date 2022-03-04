Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli, Akşener’i telefonla arayıp ne dedi? /04 Mart 2022 10:38

Bahçeli, Akşener’i telefonla arayıp ne dedi?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ocak ayının son haftasında koronavirüse yakalandığını hatırlattı. Takan, MHP lideri Bahçeli'nin Akşener'i telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dediğini söyledi.

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Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Bahçeli'nin kürsüden sert sözlerle eleştirdiği Akşener'i koronavirüse yakalandığı zaman arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ve çeşitli tavsiyeler verdiğini söyledi.

Takan, "Meral Akşener çok sayıda ‘geçmiş olsun’ telefonu aldı. Ama öyle bir isimden telefon  geldi ki Akşener’e, o da çok hayret etti demesem yalan olur. Meral Akşener’i telefonla ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletmek için arayan İYİ Parti liderine MHP’den kopuş sürecinden beri ağır hakaretler yağdıran Devlet Bahçeli’nin ta kendisiydi.

Aralarında hiçbir şey yokmuş gibi Devlet Bahçeli en nazik ses tonuyla ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Sonra, Meral Akşener’e karantina sürecinde dikkat etmesi gereken hususları teker teker sıraladı. Bahçeli, Akşener’e faydası olduğuna inandığı doğal ilaçları söyledi ve kullanmasını tavsiye etti, 'Aman şunlara şunlara mutlaka dikkat et' mahiyetinde uyarıları oldu. Bahçeli,  Akşener’e ısrarla 'ıhlamur iç' dedi." ifadelerini kullandı.

Takan, yazısını şöyle sürdürdü:

Doğrusunu söylemek gerekirse Meral Akşener ve Devlet Bahçeli arasındaki “geçmiş olsun” sohbetinin detaylarını dinleyince aklıma şu soru düştü:

Acaba , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kovid’e yakalanmış ve de  daha önceki rahatsızlıklarında olduğu gibi bu da kamuoyundan saklanmış olabilir mi?.. Çünkü, Devlet Bahçeli tecrübeyi konuşturmuş!..

Aldığım bu telefon istihbaratını İYİ Parti kaynaklarından kurcalarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın karantina sürecinde hiç aksatmadan her gün Meral Akşener’i telefonla arayıp sağlık durumunu sorduğunu öğrendim. Koca, bu yakın ilgisinin sebebini de Akşener’e “Siz iyileşinceye kadar Sağlık Bakanı olarak bana zimmetlisiniz” diyerek esprili bir şekilde izah etmiş.
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