Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den seçim açıklaması: Geri sayım başladı /15 Ocak 2023 13:31

Bahçeli'den seçim açıklaması: Geri sayım başladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlediği kampta yaptığı açıklamada bahar mevsiminde seçimin yapılacağını açıkladı.

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Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli, seçimlere hazır olduklarını ifade ederek “MHP Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere heves ve heyecan bakımından tamamıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır. İnandık, başaracağız. Seçimler için geri sayım başlamıştır. Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir” dedi.

"Altılı Masayı" hedef alan Devlet Bahçeli muhalefete çağrıda bulunarak; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenelim. Ey CHP, ey İYİ Parti ve 6'lı masa partinin genel başkanları; kazanamayacağınız bu yarıştan vakit varken dönün. El ele güç birliği yapalım. Bu başarının mükafatı da sizin olsun. Zaman çoğulculuğumuzu görme, kucaklaşma ve farklılıklarımızı zenginlik sayma zamanı" diye konuştu.


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