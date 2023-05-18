Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den Sinan Oğan göndermesi: 'Fırsatçı aciz' /18 Mayıs 2023 18:14

Bahçeli'den Sinan Oğan göndermesi: 'Fırsatçı aciz'

Devlet Bahçeli, Sinan Oğan'a göndermede bulunduğu 19 Mayıs mesajında 'Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler fırsatçı acizlerdir' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında cumhurbaşkanı seçimlerinde yüzde 5'i aşan oyu nedeniyle ikinci tur kararı merak edilen eski MHP'li Sinan Oğan'a göndermede bulunarak "Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir" dedi.

Bahçeli, mesajının devamında "Demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır" ifadelerine yer verdi. 

Mesajında ikinci turu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda yaşanacak ikiliğe dikkat çeken Bahçeli "Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur" dedi.
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