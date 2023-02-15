Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli'nin hedef gösterdiği Oğuzhan Uğur'dan yeni paylaşım /15 Şubat 2023 10:12

Bahçeli'nin hedef gösterdiği Oğuzhan Uğur'dan yeni paylaşım

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hedef almasının ardından Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, yeni bir paylaşımda bulundu. Uğur, "Saniye durmadık, yardıma devam ediyoruz" dedi.

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Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AHBAP'ı ve Babala TV'yi hedef göstermesinin ardından yeni bir paylaşım yaptı.

Uğur Twitter hesabından, "Ha bu arada… Buradayız. Saniye durmadık, yardıma devam ediyoruz" dedi.

Uğur daha önce, "Sn. Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız" demişti.

Uğur Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

 "Devletimizin yetkili kurumları ile koordineli çalışıyoruz. Ayrıca birçok MHP'li ve ülkücü arkadaşımız da bize büyük destek vermişlerdir. Sn. Bahçeli'ye yanlış bilgi verildiği kanısındayız. Büyük milletimiz bu büyük sıkıntısı karşısında parti, görüş ayrımı yapmadan kenetlendik."

BAHÇELİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Devleti kenara itip ahbap-çavuş ilişkisiyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması, devletin inandırıcılığını gölgelemektedir. Bizim nazarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay'da baraj yıkıldı yalanını sosyal medyada servis edenler afet bölgesinde neyin peşindedir. Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarlar Türkiye televizyonlarında artık yer almamalıdır. Bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır?" demişti.
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