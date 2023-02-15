Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni iddia: Borsa İstanbul yönetimi, deprem vurgununa göz yummuş! /15 Şubat 2023 10:06

Yeni iddia: Borsa İstanbul yönetimi, deprem vurgununa göz yummuş!

10 ilde yıkıma yol açan iki büyük depreme rağmen Borsa İstanbul’un geç kapanması tartışmalara neden oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, Borsa İstanbul (BİST) yönetiminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tavsiyesine kulak vermediği iddiasını aktardı.

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Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan, 10 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13 milyon kişiyi etkileyen depremlerin ardından Milli Yas ilan edilmiş, ancak Borsa İstanbul buna rağmen geç kapanmıştı.

'17 saatlik sarsıntıda' elinde hisse senedi bulunan, 381 bini depremzede olmak üzere 4 milyon yatırımcının 870 milyar lira kaybettiği ortaya çıkmıştı.

İlk etapta gecikmenin nedeninin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çekimser kalması olduğu ileri sürülmüştü.

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in Ankara'da 'güvenilir ekonomi kulislerinden' edindiği bilgilere göre, iktidar içinden bazı isimler/yetkililer ve özel aracı kurumların bazıları, borsa işlemlerinin devam etmesi durumunda hem anayasaya göre fırsat eşitsizliği yaratılacağı hem de Milli Yas ilan edildiği dönemde vicdani açıdan uygun olmayacağı düşüncesiyle işlemlerin kapatılması gerektiğini savundu.

Ancak edinilen bilgiye göre kamu aracı kurumları buna ikna olmayarak borsanın kapatılmasına engel olan grubun başını çekti. Konunun aktarıldığı Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ise kendilerine bunun için talimat gelmediğini söylemesi üzerine Hazine Bakanı Nurettin Nebati’ye ulaşıldığı öğrenildi.

Nebati'den borsaya ilişkin durumu ve kapatılması gerektiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarması talep edildi ancak Nebati konuyu Erdoğan’a aktarmak konusunda çekimser kaldı.

YENİ BİLGİ: BİST, SPK'YA KULAK ASMAMIŞ, VURGUNA GÖZ YUMMUŞ

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gitmesini köşesine taşırken konuyla ilgili yeni bir bilgi de paylaştı:

"(...) Kılıçdaroğlu, yani ana muhalefet lideri bu rezaletin sorumlularının ortaya çıkarılması ve vatandaşın kayıplarının giderilmesi çağrısında bulunuyor. Haklı mı haklı.

Bu amaçla SPK'nın önüne gitti. Ancak zannederim yanlış adresteydi. Bu işin sorumlusu SPK değil, Borsa İstanbul yönetimi. Borsayı kapama yetkisi SPK'da değil, BİST yönetiminde. Kararı onların vermesi gerekiyor.

Hatta dedikodulara göre SPK yönetimi BİST yönetimine bu yönde tavsiyede bulunmuş ama BİST, SPK'ya kulak vermemiş.

Aslına bakarsanız bu işin asıl sorumlusu Türkiye'de egemen olan anlayış. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Kimse görevinin yetkilerini kullanamıyor. Herkes çekiniyor, herkes korkuyor. Herkes tek bir noktadan gelecek talimatı ya da işareti bekliyor. O işaret gelmeden kimse parmağını oynatmıyor.

Bana göre asıl sorun burada. Bu düzelmeden hiçbir şeyin düzelme ihtimali yok."

KILIÇDAROĞLU: İNSANLAR ENKAZ ALTINDAYDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önünde yaptığı açıklamada "Türkiye'de hiç kimsenin soyulmasına izin vermek gibi bir geleneğimiz asla yoktur. Hele hele daha molozlar temizlenmeden, enkaz altında insanlar yatarken, deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem. Rakam olarak da deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 380 bin tasarruf sahibi açık ve net ifade ediyorum soyulmuştur" demişti.
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