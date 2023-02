Naci Görür'den yeni açıklama: İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim

Katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili olarak "Artık uzatmalara oynuyoruz" dedi.







Naci Görür'ün açıklamalarından satır başları:

Kahramanmaraş depremlerinden 3 gün önce uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür deprem bölgesi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.6 Şubat Pazartesi günü Karmanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşandı. Depremde 10 binlerce insan öldü, kentler enkaz yığınına döndü. Arama kurtarma çalışmaları onuncu gününde devam ediyor.Depremden 3 gün önce uyaran Prof. Dr. Naci Görür'den konut yapımı konusunda uyarı geldi. Görür, “Televizyondan duydum, sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesinde kalıcı konutlara bir an önce başlanacağını duyurdu.İnsani açıdan bu yaklaşımı elbette anlıyorum ama nacizane tavsiyem bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı. İnşallah bu sefer sesimi yetkililere duyurabilirim.” ifadelerini kullandı.DEPREMDEN ÖNCE UYARMIŞTIGörür, depremden birkaç ay önce, “Maraş bölgesi riskli bir bölge. Bu bölgede Gölbaşı-Türkoğlu arası en son 1513, Doğu Hatay Fayı 1822 ve Amanos Fayı 521'de kırılmış. Buralarda tarihte çok büyük depremler var. Ve bu depremler tekerrür periyodu dolmak üzere” demişti."İstanbul’u depreme hazırlayacaksak ilk yapmamız gereken yapı stoğu. Yapının insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunları yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım.99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz. Bunun bir prezisyonu var, artı-eksi 15 sene var.Deprem beklenen bir kentte yapılmaması gereken en önemli şey o kentin nüfusunu arttırmayacaksın ve bina yoğunluğunu artırmayacaksın. Artık İstanbul büyütülmemeli, yatırım gelmemeli.Ekonomi ve sanayi çarkları burada olmamalı. İstanbul'da büyük deprem olduğunda ekonominin bütün çarkları duracaktır. O ekonomiyi eski potansiyele geri getirmek yıllar alacaktır."Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresi dikkatle ele alınmasını öneririm.Bunun dışında Marmara Denizi’nin güneyi, Çanakkale, Bursa, Çanakkale’nin dikkatli olması gerektiğini uyarıyoruz.Keza İzmir yarımadası ve çevresi… Akdeniz kıyılarımızda Antalya, Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı.Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Erzincan, Bingöl, Karlıova arasında büyük bir deprem bölge bekliyoruz. Endişe ettiğimiz bir saha.