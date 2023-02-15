Samanyolu Haber /Gündem / Daha cesetler bile toplanmadan AKP yine 'Beton' vaad etti /15 Şubat 2023 10:16

Daha cesetler bile toplanmadan AKP yine 'Beton' vaad etti

Deprem bölgesinde binlerce insan enkaz altında kurtarılmayı beklerken iktidar inşaatla göz boyama peşinde Kahramanmaraş merkezli iki deprem Türkiye’yi yıktı. Her evden feryatlar yükseliyor. Cenazeler hâlâ ortada. Krizi yönetmeyi beceremeyen iktidar hesap vermek yerine inşaat derdine düştü. Ay sonuna kadar bölgede inşaatların başlatılacağı duyuruldu. Uzmanlar, “Önce bilim insanlarıyla planlama yapılmalı” uyarısında bulundu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin son bilgileri aktardı. Kurum, ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerinin başlatılacağını açıkladı. Ardından bir yıl içinde yeni konutları teslim edeceklerini söyledi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AFAD merkez binasında Kabine toplantısı öncesinde deprem bölgesindeki yapılaşmalara ilişkin “Şimdi hedefimiz 1 yıl içerisinde bizim bu konutları yeniden inşa ve ihya” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama yaklaşık 10 ili kapsayan ve 13 milyondan fazla bir nüfusu etkileyecek projenin bilimsel kıstaslara uygun olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar söz konusu açıklamanın ardından bilimsel verilerin dikkate alınmasını ve gerekli adımlar atılmadan projeye başlanmaması gerektiğini altını çizdi.

"SÖZ HAVADA KALIYOR"

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Taner Yüzgeç, “Ben bu türlü yorumlar siyasi mesaj olarak yorumluyorum. Çünkü henüz tablo belli değil. Ne kadar ağır hasarlı bina var bunlar ortaya çıkmış değil. Kaç bina yapılacak bu da belli değilken 1 yıl içerisinde bitireceğiz sözü havada kalıyor. Ne yapacağınızı bilmediğiniz bir şeyi 1 yıl içerisinde bitiremezsiniz” dedi. Yüzgeç sözlerini şu şekilde noktaladı:

"PLANSIZ ŞEHİR OLMAZ"

“Yeni şehirler kurulacak artık. Yeni bir şehir planlaması gerekecek. Hemen 3 gün içerisinde yapılacak bir mesele değildir. Cumhurbaşkanının neyi kastettiğini anlayabilmemiz mümkün değil. Planlama yapılmadan başlanırsa çarpık bir şehirleşme çıkabilir. Plansız bir şehir olmaz özü bu. Kafama göre şuraya inşaat yapayım diyemezsiniz devlet bile olsanız. Plansız bir şehir mi olur?”

"YIKIM VE ÖLÜM GETİRİR"

YerBilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuya ilişkin bu ülkenin gerçeği olan depreme karşı alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti. Görür, “Güvenilmeyen yöntemlerle çeşitli yerleri seçip buralarda bina yaparsanız beraberinde yine yıkımları ve ölümleri getirir. Cumhurbaşkanı Erdoğan insani nedenlerle bir an önce vatandaşlarımızı evlerimize kavuşturalım amacıyla böyle söylüyor ancak bu doğru değil. Mikro-bölgeleme çalışmaları yapmadan o bölgenin ciddi jeofizik, jeolojik ve sismolojik çalışmalarını yapmadan ve deprem parametrelerini ortaya koymadan bu tür inşaat faaliyetlerine girmememiz gerekir” ifadelerini kullandı.
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