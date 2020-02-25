Samanyolu Haber /Dünya / Bahreyn'de Koronavirüse yakalananların sayısı 23 oldu /25 Şubat 2020 22:25

Bahreyn'de Koronavirüse yakalananların sayısı 23 oldu

Ortadoğu'da Koronavirüsün görüldüğü ülkeler arasında yer alan Bahreyn'de virüse yakalananların sayısının 23 olduğu ifade edildi.

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Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip Koronavirüs vaka sayısının 23'e yükseldiğini bildirerek okulların 2 hafta tatil edildiğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) Ortadoğu ülkelerinde de yayılmaya devam ediyor.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan dönen 6 kişide Koronavirüs'e rastlandığı belirtilerek ülkedeki toplam vaka sayısının 23'e yükseldiği duyuruldu.

Virüsin yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm okullarda eğitim-öğretime 2 hafta süreyle ara verildiği bildirildi.
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