Bahreyn'de Koronavirüse yakalananların sayısı 23 oldu

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip Koronavirüs vaka sayısının 23'e yükseldiğini bildirerek okulların 2 hafta tatil edildiğini açıkladı.
Sputnik'in haberine göre, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) Ortadoğu ülkelerinde de yayılmaya devam ediyor.
Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan dönen 6 kişide Koronavirüs'e rastlandığı belirtilerek ülkedeki toplam vaka sayısının 23'e yükseldiği duyuruldu.
Virüsin yayılmasının önlenmesi amacıyla tüm okullarda eğitim-öğretime 2 hafta süreyle ara verildiği bildirildi.