Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Akar ile Rus mevkidaşı arasında yeni görüşme /11 Mart 2022 20:08

Bakan Akar ile Rus mevkidaşı arasında yeni görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilirken, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulandı.

Bakan Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.
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