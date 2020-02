Bakan bölgeye bir daha uğramadı: Depremzedeler 11 aydır konteynerde

Denizli’de 20 Mart 2019'da saat 09.34’te merkez üssü Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem Denizli merkezin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya’ya kadar geniş bir alanda hissedilmişti. Depremde 22 kişi yaralanırken, 278 yapıda hasar oluşmuştu. Depremde, Karahüyük, Oğuz ve Uçarı mahallelerinde çoğu kullanılmayan yaklaşık 30 ev yıkılmıştı.





Depremin merkezi olan Acıpayam ilçesindeki Yeniköy Mahallesi'nin Muhtarı Mehmet Biçer deprem sonrasında 150 haneli, 230 kişinin yaşadığı köyde şu ana kadar girilemeyecek durumda 10-15 ev tespit ettiklerini ve çalışmaların devam ettiğini söylemiş ve vatandaşlar evlerine girmemeleri için anonslarla uyarılmıştı. Biçer, bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını, bazılarında ise çatlaklar olduğunu belirtmişti.





Valilik depremin ardından "Meydana gelen depremde Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazılarının yıkıldığı ve çatlakların oluştuğu tespit edilmiş olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.





Valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygılarımızı sunarız" açıklamasını yapmıştı.Vatandaşlar 11 aydır konteynerde yaşıyor





Deprem sonrasında evi yıkılan ve zarar gören yurttaşlar 11 aydır konteynerde yaşıyor. Valiliğin depremden sonraki açıklamasında 'İlgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir' denilmesine rağmen halen daha 270 hane, -15 derece hava şartlarında konteynerde yaşamakta.Murat Kurum programı iptal etti, bölgeye uğramadı





Konuyu bir kez daha TBMM gündemine taşıyan CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, “Beş kuruş para göndermiyorsunuz. Sizin on bir saat kalamayacağınız konteynerde vatandaşlar on bir aydır yaşıyor. Çadırla, konteynerle deprem çözümü olmaz. Vatandaşlarımıza söz verilmesine rağmen yerine getirilmemiş, Denizli’ye deprem incelemesi için gelen Sayın Murat Kurum Acıpayam programını iptal etmiş ve bölgeye uğramamıştır. Hakkın, hukukun ve devletin varlığının hissedilmesi için Sayın Kurum’un bir an önce harekete geçmesi gerekir” dedi.