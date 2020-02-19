Samanyolu Haber /Gündem / Bakan bölgeye bir daha uğramadı: Depremzedeler 11 aydır konteynerde /19 Şubat 2020 10:09

Bakan bölgeye bir daha uğramadı: Depremzedeler 11 aydır konteynerde

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin yaraları hala sarılamadı. Aradan geçen 11 aya rağmen yurttaşlar hâlâ konteynerlerde kalıyor.

SHABER3.COM

Denizli’de 20 Mart 2019'da saat 09.34’te merkez üssü Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem Denizli merkezin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya’ya kadar geniş bir alanda hissedilmişti. Depremde 22 kişi yaralanırken, 278 yapıda hasar oluşmuştu. Depremde, Karahüyük, Oğuz ve Uçarı mahallelerinde çoğu kullanılmayan yaklaşık 30 ev yıkılmıştı.

Depremin merkezi olan Acıpayam ilçesindeki Yeniköy Mahallesi'nin Muhtarı Mehmet Biçer deprem sonrasında 150 haneli, 230 kişinin yaşadığı köyde şu ana kadar girilemeyecek durumda 10-15 ev tespit ettiklerini ve çalışmaların devam ettiğini söylemiş ve vatandaşlar evlerine girmemeleri için anonslarla uyarılmıştı. Biçer, bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını, bazılarında ise çatlaklar olduğunu belirtmişti.

Valilik depremin ardından "Meydana gelen depremde Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazılarının yıkıldığı ve çatlakların oluştuğu tespit edilmiş olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. 

Valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygılarımızı sunarız" açıklamasını yapmıştı.Vatandaşlar 11 aydır konteynerde yaşıyor

Deprem sonrasında evi yıkılan ve zarar gören yurttaşlar 11 aydır konteynerde yaşıyor. Valiliğin depremden sonraki açıklamasında 'İlgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir' denilmesine rağmen halen daha 270 hane, -15 derece hava şartlarında konteynerde yaşamakta.Murat Kurum programı iptal etti, bölgeye uğramadı

Konuyu bir kez daha TBMM gündemine taşıyan CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, “Beş kuruş para göndermiyorsunuz. Sizin on bir saat kalamayacağınız konteynerde vatandaşlar on bir aydır yaşıyor. Çadırla, konteynerle deprem çözümü olmaz. Vatandaşlarımıza söz verilmesine rağmen yerine getirilmemiş, Denizli’ye deprem incelemesi için gelen Sayın Murat Kurum Acıpayam programını iptal etmiş ve bölgeye uğramamıştır. Hakkın, hukukun ve devletin varlığının hissedilmesi için Sayın Kurum’un bir an önce harekete geçmesi gerekir” dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan bölgeye bir daha uğramadı: Depremzedeler 11 aydır... Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:29:31