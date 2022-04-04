Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı devam ederken, bölgedeki durumu değerlendirmek adına ikili görüşmeler de sürüyor.





Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba arasında bir telefonda görüşmesi yapıldığı aktarıldı.







İKİ BAKAN GÖRÜŞTÜ







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.