Samanyolu Haber /Politika / Akşener, Kılıçdaroğlu aday olursa ne yapacağını böyle açıkladı /04 Nisan 2022 21:27

Akşener, Kılıçdaroğlu aday olursa ne yapacağını böyle açıkladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı merakla beklenirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki çıkışları ve olası cumhurbaşkanlığı adaylığı durumunda ise ittifak bileşenşerinin tavrı sorgulanmaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu çerçevde yeni açıklamalarda bulundu.

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Seçim süreci yaklaşırken olası bir erken seçim ihtimali de dönem dönem gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu süreç içinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı merakla beklenirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki çıkışları ve olası cumhurbaşkanlığı adaylığı durumunda ise ittifak bileşenşerinin tavrı sorgulanmaya devam ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

Kılıçdaroğlu aday olursa nasıl tavır alırsınız?

Herkesin aday gösterdiği bir kişi reddedilir mi? Biz bir sistemi değiştirmek üzerine konuşmalıyız. Bu sistemi değiştirmeye yönelik adımları zorlayacak herhangi bir davranış biçimine engel olmanın yolu ben aday değilim, tek adayla gitmek gerekir çok önemli.

Klıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanır mı?

Herkesin ittifak yaptığı bir aday neden seçilmesin? Tek adayla gittik, 13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak.

İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

Hayır olmaz diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu, 6 genel başkanının inisiyatifine bıraktı işi. Orada çıkan karara uyacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri bizim adayımızı çok merak ediyor. Bizim önceliğimiz bu sistemin değiştirilmesinde ortaklaştırılması. Tayyip Bey, düşmanlığı üzerinden bir sistem değil bu.
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