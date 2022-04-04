Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Ankara'da başladı /04 Nisan 2022 21:22

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Ankara'da başladı

Ekim ayında İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan toplantıda karara bağlanan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın Ankara'da başlatıldığı aktarıldı.

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Geçtiğimiz aylarda varılan muabakat çerçevesinde Türk ve ABD'li heylerin Ankara'da bir araya gelerek Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasını başlattıkları ifade edildi.

ROMA'DA MUTABAKATA VARILMIŞTI

Evrensel'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında İtalya'nın başkenti Roma'da ekimde gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın Ankara'da başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasına yönelik ortak basın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Biden arasında Roma’da 2021 Ekim ayında gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 4 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile Ankara'da gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmede, "Türkiye ve ABD, Ukrayna’nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. ABD, Türkiye’nin savaşa adaletli ve diplomatik bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla sergilediği çabaları memnuniyetle karşılamıştır." denildi.
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