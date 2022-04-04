Ekonomik kriz yönetimi düşürdü

Ekonomik krizin etkilediği ülkelerden birisi olan ve güney Asya'da yer alan Sri Lanka'da protestolar sonrasında başbakan hariç tüm bakanların istifa ettiği belirtildi.







TÜM BAKANLAR İSTİFA ETTİ



Evrensel'de yer alan habere göre ekonomik krize karşı patlak veren isyan, Güneydoğu Asya ülkesi Sri Lanka’da, Başbakan Mahinda Rajapaksa hariç tüm bakanların istifasını getirdi. ekonomik krize karşı patlak veren isyan, Güneydoğu Asya ülkesi Sri Lanka’da, Başbakan Mahinda Rajapaksa hariç tüm bakanların istifasını getirdi.

Eğitim Bakanı Dinesh Gunawardena, başbakanın yeni kabine kurabilmesi için istifa ettiklerini açıkladı. Başbakanın oğlu Namal Rajapaksa da istifa eden bakanlar arasında.Sri Lanka'da, dün Başbakan Mahinda Rajapaksa dışında tüm bakanların istifasını sunmasının ardından kabineye yeni atamalar başladı.Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Ajith Nivard Cabraal, aralık ayında ülkenin 2022’de bütün borçlarını “rahatça” ödeyeceğini söylese de, Twitter’dan paylaştığı bir mesaj ile istifa ettiğini açıkladı.