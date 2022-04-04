Samanyolu Haber /Dünya / Ekonomik kriz yönetimi düşürdü /04 Nisan 2022 21:13

Ekonomik kriz yönetimi düşürdü

Güney Asya ülkelerinden Sri Lanka'da bir süre önce başlayan ekonomik krizi protestolarının büyümesi üzerine Başbakan Mahinda Rajapaksa hariç tüm bakanların istifa ettiği aktarıldı.

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Ekonomik krizin etkilediği ülkelerden birisi olan ve güney Asya'da yer alan Sri Lanka'da protestolar sonrasında başbakan hariç tüm bakanların istifa ettiği belirtildi.

TÜM BAKANLAR İSTİFA ETTİ

Evrensel'de yer alan habere göre ekonomik krize karşı patlak veren isyan, Güneydoğu Asya ülkesi Sri Lanka’da, Başbakan Mahinda Rajapaksa hariç tüm bakanların istifasını getirdi.

Eğitim Bakanı Dinesh Gunawardena, başbakanın yeni kabine kurabilmesi için istifa ettiklerini açıkladı. Başbakanın oğlu Namal Rajapaksa da istifa eden bakanlar arasında.

Sri Lanka'da, dün Başbakan Mahinda Rajapaksa dışında tüm bakanların istifasını sunmasının ardından kabineye yeni atamalar başladı.

Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Ajith Nivard Cabraal, aralık ayında ülkenin 2022’de bütün borçlarını “rahatça” ödeyeceğini söylese de, Twitter’dan paylaştığı bir mesaj ile istifa ettiğini açıkladı.
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