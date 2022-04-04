Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinden sivil katliamı açıklaması /04 Nisan 2022 21:08

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinden sivil katliamı açıklaması

Rus ordusunun Ukrayna'da çekildi bölgelerden birisi olan Bucha kentinde sokaklara dağılmış ve bazılarının elleri arkadan bağlı ceset görüntülerine ilişkin Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinden de bir açıklama geldiği aktarıldı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sürerken, Rus ordusunun çekildi bölgelerden birisi olan Bucha kentinde sokaklara dağılmış ve bazılarının elleri arkadan bağlı ceset görüntüleri büyük bir tartışma meydana getirmişti.

Dünyanın farklı ülkelerinden söz konusu olaya ilişkin sert açıklamalar gelirlen, Türkiye cephesinden konuyla ilgili ilk resmi açıklamanın ise Kiev Büyükelçiliğinden yapıldığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kiev'in yakınında bulunan Bucha kentinde sokaklara dağılmış ve bazılarının elleri arkadan bağlı ceset görüntülerine ilişkin Türkiye’den ilk resmi açıklama Kiev Büyükelçiliğinden geldi.

T.C. Kiev Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada aracılığıyla yapılan açıklamada, "Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir" ifadeleri kullanıldı.

"Dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir.

Türkiye, savaşın başladığı ilk günden beri  olduğu gibi, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir."

Ukrayna, İrpin ve Bucha'daki görüntülerin, Rusya tarafından gerçekleştirildiğini savunuyor.

Rusya ise Buça’daki görüntülerin Ukrayna ve NATO kurgusu olduğunu iddia ediyor.
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