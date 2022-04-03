"Rusya'nın çekildiği bölgelerden gelen dehşet raporları"

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu askeri saldırı sürerken, Rus güçleri bazı bölgelerden de geri çekilmeye başladı.





Bu çekilmeler sonrasında bölgeden gelen raporların dehşete düşürücü olduğunu ifade eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, savaş suçu faillerinin hesap vereceğini belirttiği aktarıldı.







"DEHŞET RAPORLARI"







Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcileri, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Buça kentindeki ölümlerden sorumlu tutulacağını ve AB'nin Rusya'ya daha fazla yaptırım hazırlığında olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcileri, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Buça kentindeki ölümlerden sorumlu tutulacağını ve AB'nin Rusya'ya daha fazla yaptırım hazırlığında olduğunu ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın geri çekildiği bölgelerden gelen "tarif edilemez dehşet raporları karşısında dehşete düştüğünü" duyurdu."Acilen bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç var." ifadesini kullanan von der Leyen, "savaş suçu faillerinin hesap vereceğini" bildirdi.