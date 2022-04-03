Samanyolu Haber /Spor / Almanya'da tarihe geçecek maç: 12 kişi oynadılar /03 Nisan 2022 18:51

Almanya'da tarihe geçecek maç: 12 kişi oynadılar

Futbol maçlarında zaman zaman yapılan kural hatalarına bir yenisi daha eklendi. Almanya'daki mücadelede takımın 20 saniye gibi kısa bir süre de olsa sahada 12 kişi olarak yer aldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Almanya Bundesliga'da yapılan kural hatası bu yönde yapılan hatalar listesine eklenen yeni bir olay oldu.

Almanya'daki mücadelede takımın 20 saniye gibi kısa bir süre de olsa sahada 12 kişi olarak yer aldığı aktarıldı.

20 SANİYE BOYUNCA

Bundesliga'nın 28. haftasında rakibi Freiburg'u 4-1 yenen Bayern Münih, ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un kaybetmesiyle puan farkını 9'a çıkardı. Bayern Münih'in gollerini Goretzka, Gnabry, Coman ve Sabitzer attı. Bavyera ekibi puanını 66 yaptı ve bitime 6 hafta kala şampiyonluğa biraz daha yaklaştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre karşılaşmada futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. Konuk ekipte 12 futbolcunun 20 saniye boyunca sahada mücadele etti.

Dakika 86'ya geldiğinde değişiklik tabelasında Kingsley Coman'ın numarası yandı, Fransız oyuncunun yerine ise Sabitzer girdi ancak Coman oyundan çıkmadı. 20 saniye boyunca Bayern Münih 12 kişiyle oynarken Coman da futbol aksiyonlarına dahil oldu ancak konuk ekip 12 kişi oynadığı sürede gol atamadı. 20 saniye boyunca Bayern Münih'in 12 oynadığını fark edemeyen hakem durum anlaşılınca Coman'ın çıkmasını istedi ve oyun hakem atışıyla yeniden başladı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Freiburg 45 puanla 5. sırada kaldı. Siyah-beyazlılar Bayern Münih maçındaki hatayla ilgili herhangi bir açıklama ya da Almanya Futbol Federasyonu'na başvuru yapmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da tarihe geçecek maç: 12 kişi oynadılar Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

İlginç mayın temizleme yöntemi

İlginç mayın temizleme yöntemi

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

'İftar Zamanı'

'İftar Zamanı'

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:39:49