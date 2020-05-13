Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca güncel rakamları açıkladı /13 Mayıs 2020 20:35

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içinde bin 639 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Corona virüsü salgını nedeniyle bugün 58 can kaybı gerçekleşti. Bakan Koca, yoğun bakımdaki hasta sayısının ilk kez binin altına düştüğünü duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel can kaybı ve vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca’nın yayınladığı tabloya göre, son 24 saatte 58 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 952 oldu.

Bugün toplam 33 bin 332 corona virüsü testi yapılırken, bin 639 yeni vaka tespit edildi ve Türkiye’de toplam vaka sayısı 143 bin 114’e yükseldi.

Bugünkü 2 bin 826 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı 101 bin 715 oldu. Corona tablosunda, toplam entübe hasta sayısının 535, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 998 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: İYİLEŞEN HASTA SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

* YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000'in altına düştü.

* İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz:

* Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım.

DÜN 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün corona virüsü salgını nedeniyle 53 hasta hayatını kaybettiği, bin 704 yeni vakanın tespit edildiği ve 3 bin 109 hastanın ise iyileştiği açıklanmıştı.
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