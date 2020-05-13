Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri’den 81 il valiliğine ek genelge! /13 Mayıs 2020 20:23

İçişleri’den 81 il valiliğine ek genelge!

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili valiliklere ek genelge gönderdi. Buna göre, YKS'ye girecek olan öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvurularının alınması adına tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak.

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Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine T.C. kimlik kartı başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde velisi veya vasisinden bir kişi ile sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek.

Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve ödeme dönemi olduğu için, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler ve çalışanları, karar verilmesi halinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından 31 Mayıs tarihine kadar muaf olacak.
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