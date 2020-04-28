Bakan Koca son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki verilere göre, son 24 saatte 2.392 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu. 5 bin 18 kişinin daha iyileşmesiyle Covid 19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 38 bin 809’a ulaştı.







Fahrettin Koca mesajında, “Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım” ifadelerini kullandı.







