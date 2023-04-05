Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Kurum’a Sivas’ta açılış şoku: Boş meydana konuştu /05 Nisan 2023 15:23

Bakan Kurum’a Sivas’ta açılış şoku: Boş meydana konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sivas Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak için Sivas’a geldi.

Bakan'a açılış şoku: Boş meydana konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sivas Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni”ne katılmak için Sivas'a geldi.

Bakan Kurum, Sivas Valiliği ve Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törene katıldı.


Sahneden hak sahiplerine evlerinin  anahtarlarını dağıtıp, çocuklara oyuncak hediye eden Kurum'un, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın duasının ardından yaptığı konuşma ve toplu açılış törenine katılımın oldukça düşük olması dikkati çekti.


“O KADAR REKLAM, ŞATAFAT VE HARCAMA BU PROTOKOL İÇİNMİŞ”

Kurum'un, bakanlık çalışmaları ve deprem bölgesine yönelik hizmetlerini anlattığı konuşması sırasında vatandaşların tören alanını terk etmesi dikkat çekti.
O anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “Seçime 39 gün kaldı. Sivas'ta gördüğümüz tablo bize Türkiye resmini de sunuyor. Halktan tamamen kopmuş bir iktidardan bahsediyoruz. Sayın Kurum'un katıldığı açılışta protokol harici kimse yok. O kadar reklam, şatafat ve harcama bu protokol içinmiş demek. Beş yıldır Sivas'a verilen sözler tutulmadı inanıyorum ki Sivaslılar 14 Mayıs'ta AKP'ya faturayı kesecek” dedi.
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