Bakan Nebati'nin, EYT'lilerle ilgili sözleri tepki çekti

"AYIPTIR, AYIP"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe görüşmeleri için TBMM'ye geldi.Nebati, Genel Kurul'a girişinde bir gazeteci ile EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) diyaloğu yaşadı.Gazeteci önce bütçe görüşmelerine atıfta bulunarak Nebati'ye "İnşallah kolay geçer, çok gergin geçiyor" dedi.Nebati ise "Bence kolay geçecek," yanıtını verdi.Bunun devamında gazeteci, "EYT ile ilgili hazineye takıldı diye bir tartışma var" sözleriyle EYT konusuna değindi.Ancak Bakan Nebati, gazeteciye" yanıtını verdi.Bakan Nebati'nin bu sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Soruya ve verilen cevaba bakın, milletle dalga geçiyor resmen, Ayıptır, Ayıp! Milyonlar sizin ağzınızın içine bakıyor..." dedi.