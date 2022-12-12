Samanyolu Haber /Politika / Bakan Nebati'nin, EYT'lilerle ilgili sözleri tepki çekti /12 Aralık 2022 13:30

Bakan Nebati'nin, EYT'lilerle ilgili sözleri tepki çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin bir gazetecinin sorduğu soruya verdiği yanıt tepki çekti.

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe görüşmeleri için TBMM'ye geldi.

Nebati, Genel Kurul'a girişinde bir gazeteci ile EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) diyaloğu yaşadı. NEBATİ'DEN 'SERİ SAÇMALAMALAR'
 Gazeteci önce bütçe görüşmelerine atıfta bulunarak Nebati'ye "İnşallah kolay geçer, çok gergin geçiyor" dedi.

Nebati ise "Bence kolay geçecek, ekonomi iyi" yanıtını verdi.

Bunun devamında gazeteci, "EYT ile ilgili hazineye takıldı diye bir tartışma var" sözleriyle EYT konusuna değindi.

Ancak Bakan Nebati, gazeteciye gülerek "EYT mi?" yanıtını verdi.

"AYIPTIR, AYIP"

Bakan Nebati'nin bu sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Soruya ve verilen cevaba bakın, milletle dalga geçiyor resmen, Ayıptır, Ayıp! Milyonlar sizin ağzınızın içine bakıyor..." dedi.
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