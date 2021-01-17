Samanyolu Haber /Eğitim / Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması /17 Ocak 2021 22:01

Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "15 Şubat'ta okulların açılması ilke kararı var" ifadesini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, şu ifadeleri kullandı;

*Şu an açılsın noktasında ciddi bir beklenti var ama bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğindeki Kabine’nin alacağı kararlara bağlı.

*15 Şubat’ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat’tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye’deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

*Dünyada tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı okula gitmesinin pek mümkün olmadığını görüyoruz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz.

“KADEMELİ OLARAK BAŞLAYACAK”

Öte yandan Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını ifade etti.

YÜZ YÜZE SINAVLAR DAHİL EDİLMEYECEK

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze sınavlarla ilgili yapılan açıklamada, ilkokul ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklanmıştı.

Açıklamada velilerin, sınav notlarının ilk dönem karne notu değerlendirmesinde kullanılmasını istemeleri halinde 21 Ocak’a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.
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