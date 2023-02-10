Samanyolu Haber /Gündem / Bakana müteahhitleri hatırlattı, danışmanı arayıp hesap sordu /10 Şubat 2023 16:29

Bakana müteahhitleri hatırlattı, danışmanı arayıp hesap sordu

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Bekir Bozdağ'a sorduğu yıkılan binaların müteahhitleri hakkında neden soruşturulma başlatılmadığı sorusunun üzerine Bozdağ'ın danışmanı tarafından aranılarak, "Kardeşim sen nasıl tivit atıyorsun..." denerek hesap sorulmak istendiğini açıkladı.

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında attığı tweetlerin ardından bakanın danışmanı tarafından arandığını açıkladı.

Işık, ilk olarak yaptığı paylaşımda Bozdağ'ı etiketleyerek, "Sayın Bakan, size ulaşmaya çalıştım ama asla yanıt alamadım. O halde buradan sorayım: Hırsız müteahhitler, mühendisler, yapı denetim şirketi yetkilileri yurt dışına kaçsın diye mi bekliyoruz? Şu ana kadar hakkında işlem yapılan kaç kişi var?" sorusunu yöneltti.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, bu paylaşımından bir süre sonra yeni bir paylaşım yaparak Bozdağ'ın danışmanı tarafından arandığını söyledi.

Işık, ikinci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adalet Bakanı'nın danışmanı Bilal isimli biri aradı WP'dan, "Kardeşim sen nasıl tivit atıyorsun..." deyince, "Yavaş uslübunuzu düzeltin benimle böyle konuşamazsınız" dedim. "Hiç üslubumu da düzeltmiyorum" deyip diklenince kapadım. Devletin geldiği hale bak!"
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