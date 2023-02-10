Samanyolu Haber /Gündem / Depremden 184 gün önce vali ve belediye başkanına böyle seslenmiş /10 Şubat 2023 16:38

Depremden 184 gün önce vali ve belediye başkanına böyle seslenmiş

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in depremden 184 gün önce yaptığı açıklama ortaya çıktı. Çabukel, konuşmasında bilim insanlarının uyarıları üzerinden vali ve belediye başkanına sesleniyor: Deprem kapımızda değil, deprem tam ayaklarımızın altında. Kahramanmaraş'ta 2011 yılında keşfedilen iki fay hattı üzerinden iki büyük deprem bekleniyor!

Depremden 184 gün önce vali ve belediye başkanına böyle seslenmiş

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 10 kentte büyük yıkım yaratan 6 Şubat 2023 depremleri sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremden aylar önce yapılan bir uyarının videosu sosyal medyada geniş yer buldu.

PANİKLEMEYE BAŞLADIK

3 Ağustos 2022 tarihli videoda İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, şu ifadeleri kullanıyor:

– Her gün daha da korkmaya başladık. Kahramanmaraşlılar olarak daha da paniklemeye başladık. Ne yapacağımızı, nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyoruz. Kıymetli yöneticilerimize sesleniyoruz. Deprem kapımızda değil, deprem tam ayaklarımızın altında. Kahramanmaraş’ta 2011 yılında keşfedilen iki fay hattı üzerinden iki büyük deprem bekleniyor!

KAHRAMANMARAŞLI DEPREME HAZIR DEĞİL

– Uzmanlar bunu her platformda açık açık söylüyor. “İki tane büyük fay hattı var. 500-600 yıldır bu fay hattında deprem olmadı. Çok fazla enerji birikti. 7 şiddetinin üstünde deprem bekliyoruz” diyorlar. Bilim insanlarının bu söylediklerini Sayın Vali’ye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı’na, AFAD Bölge Müdürlüğümüze, her bir STK’ya sesleniyoruz. Kahramanmaraşlı depreme hazır değil. Depreme hazır değiliz.
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