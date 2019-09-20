Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı... Festivalden atıldılar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının uçamaz durumda olduğu ve bu nedenle orman yangını için kullanılamadığı iddiasının ardından, THK filosundaki yangın söndürme uçakları İstanbul’daki Teknofest'te gösteri uçuşu yaptı.





THK'ye ait CL-215 tipi yangın söndürme uçakları Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde temsili olarak yangın söndürdü. Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaparak denizden 5.5 ton su alıp, pist kenarında belirlenen alana suyu boşaltan yangın söndürme uçağı, gösteri uçuşunu başarıyla tamamladı.









Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte “Hani uçamaz dediğiniz uçaklar nasıl oluyor da uçuyor” sorusu gündeme geldi. Bu sorudan rahatsız olan kesimler, apar topar THK'ye ait CL-215 tipi yangın söndürme uçaklarını Teknofest’ten çıkardı.





Oysa ki festival 22 Eylül’e kadar devam edecekti. Bu uçaklar da festivalin bitimine kadar sergilenecekti. Teknofest’e gelen yurttaşlar, uçakların çalışıyor olması nedeniyle Bakan Pakdemirli’ye tepki gösterdi.









Tepkilerin ardından yangın söndürme uçakları, TGS’ye ait uçak çekerlerle tek tek festival alanından götürüldü. THK’nin Teknofest’te bulunan standı duruyor ancak yangın söndürme uçakları gelen tepkiler üzerine Ankara’ya uçuruldu.