Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 17 yılın ardından gelinen noktada tam bir kaos ve kavgaya tutuşmuş bir parti görünümünde.







Kurucu isimlerin istifa edip yeni parti hazırlığına girmelerinin yanı sıra son günlerde ‘Pelikan krizi’ bir kez daha baş göstermiş durumda.





Bu kez hedefte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül var...





Ancak perde arkasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın olduğu söyleniyor.





Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Albayrak- Gül kavgasının altında yargıyı “kontrol etme çekişmesi”nin yattığı belirtiliyor.





Gül'ün Albayrak'ı hedef alan çıkışından sonra Erdoğan ile üç kez bir araya gelmiş. Bakanın yakın çevresinin, Erdoğan’ın Gül’e destek verdiğini ileri sürdüğü aktarılıyor.





Gül’ün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekibi başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve partideki bazı grupların kendisinden habersiz yargıda bazı atamalar yapma, yargıyı kontrol altına alma çabalarından çok rahatsız olduğu, “maklube” çıkışını da bu nedenle yaptığı kaydediliyor. Albayrak ekibinin ise bazı taleplerini yerine getirmeyen Gül’ü ekarte etmeye çalıştığı, olası bir kabine revizyonunda da Adalet Bakanlığı’na kendilerine yakın bir ismi getirmek istediği dile getiriliyor.







Gül ile Albayrak’ın arası açıldı: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugüne kadar çok yakındılar. Hatta Gül’ün kabineye alınmasında Albayrak’ın etkisi büyük oldu. Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun istifasıyla sonuçlanan ve teşkilatı görevden alma yetkisinin MKYK’ye alınmasına ilişkin imza girişiminde ön saflarda yer aldı. Bu nedenle Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sevdiği ve değer verdiği bir isim olarak biliniyor. Ancak Albayrak ile Gül’ün arası, Albayrak ekibinin yargıyı kendilerine göre şekillendirme girişimleri üzerine açıldı.

HSK’de Gül’den habersiz işlem: Albayrak ekibiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı ve parti içindeki bazı gruplar, Gül’ün haberi olmadan bazı atamalar yaptırmaya çalışıyor. Yargıda, Gül’ün dışında başka aktörler de var ve bunlar yargıyla ilgili bazı tasarruflarda bulunmak istiyor. HSK’den bazı kararlar çıkarılıyor. Albayrak, yargıyı da kontrolü altına alabileceğini düşündü, ancak Gül bunlara izin vermedi, gelen talepleri yerine getirmedi. Özellikle Yargıtay üyesi olması istenen bazı isimlerin ataması yapılmadı. Gül’ün yakın çevresine, “Keşke beni alsalar da kurtulsam” diyerek dert yandığı belirtiliyor. Hedef Gül’ü değiştirmek: Albayrak ekibi, Gül’ün kabine dışında kalmasını, yerine kendilerine yakın bir ismin bakan olmasını istiyor.









Benzer bir kulis de AKP'ye yakın yazar Abdulkadir Selvi'den geldi.





Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti içi kavgaya MKYK toplantısında ciddi bir uyarıda bulunduğunu söylüyor.





Selvi'nin aktardığına göre Adalet Bakanı Gül’ün, bu konuşmadan sonra Erdoğan’la görüştüğü ve “Cumhurbaşkanı’na bazı belgeler gösterdim. Çok iyi bir görüşme oldu” dediği ifade ediliyor.





Haberde aktarılana göre Gül’ün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekibi başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve partideki bazı grupların kendisinden habersiz yargıda bazı atamalar yapma, yargıyı kontrol altına alma çabalarından çok rahatsız olduğu, “maklube” çıkışını da bu nedenle yaptığı kaydediliyor. Albayrak ekibinin ise bazı taleplerini yerine getirmeyen Gül’ü ekarte etmeye çalıştığı, olası bir kabine revizyonunda da Adalet Bakanlığı’na kendilerine yakın bir ismi getirmek istediği dile getiriliyor.







