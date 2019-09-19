Koltuk kavgası büyüdü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin kurduğu medya havuzunun amiral gemisi Sabah ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül arasında kavga büyüdü.





T24 yazarı Murat Sabuncu kavganın arkasında muhtemel kabine değişikliğinde Sabah'ın kendisine yakın gördüğü bir ismin Adalet Bakanlığı koltuğuna oturtma gayreti olduğunu iddia etti.





"YIPRATIP YERİNE MEHMET UÇUM'U GETİRECEKLER"





Bugün yayımlanan makalede AKP'den önemli bir isimle yaptığı görüşmeden bazı notlar paylaşan Sabuncu, "(Gül'ü) Yıpratıp, yerine ilk kabine değişikliğinde Mehmet Uçum’u getirmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.





Sabuncu, Sabah'ın lobiciliğini üstlendiği Mehmet Uçum hakkında bazı hatırlatmalar da yaptı.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hukuk başdanışmanlığı yapan Uçum'un en çarpıcı çıkışının anayasada "kararları tartışmasız her kişi-kurumu bağlar" denilen Anayasa Mahkemesi’nin kararının (Mehmet Altan davası) uygulanmamasını sağlamak olduğunu belirtti.





Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın idare ettiği Sabah-ATV grubunun Adalet Bakanlığı koltuğuna Mehmet Uçum'u getirmek için lobi yaptığı iddia edildi.





UÇUM TEŞVİK ETTİ, 27'NCİ AĞIR CEZA ANAYASA MAHKEMESİ'Nİ TAKMADI!





Sabuncu, "Anayasa Mahkemesi’nin haksız tutukluluk kararını Uçum’dan aldığı destekle 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı uygulamamış, Altan’ı tahliye etmemişti. Aradan geçen uzun aylar sonra Yargıtay, Mehmet Altan’ın beraat etmesi gerektiği yolunda karar aldı. Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan hâkim şimdi Yargıtay’a terfi etti." ifadelerini kullandı.







Gazeteci Sabuncu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Selahattin Demirtaş’ın avukatları yargılamanın-tutukluluğun ‘keyfiliği ve siyasiliği’ üzerine sağlam bir savunma verdiğine işaret etti.





"AKP İÇİNDE KÜÇÜK-BÜYÜK İKTİDAR KAVGALARI GENİŞLİYOR"





Sabuncu, "Yargıtay Cumhuriyet Davası gerekçeli kararında ‘basın özgürlüğünün nasıl ayaklar altına alındığını’ tarihe not düşerken… Osman Kavala’dan Selçuk Kozağaçlı’ya yüzlerce isim içi boş iddianamelerle hapiste gün sayarken… AKP içindeki ‘küçük-büyük iktidar’ kavgaları her geçen gün genişliyor." dedi.





Makalede son cümle ise şu oldu: "Kendileri kazanırken Türkiye’ye kaybettirmeyi göze alanların kavgası bu."