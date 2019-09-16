Aktroller saç saça baş başa kavga ediyor

Pelikancı Hilal Kaplan'la Özlem Albayrak arasındaki kavga, bu kez AA'nın eski genel müdürü Kemal Öztürk'le yazar Ersoy Dede arasındaki tartışmayı ateşledi.
İki yandaşın kavgasında ağrı ifadeler kullanıldı.
Star gazetesindeki köşe yazısında Öztürk için "Milletvekili adayı gösterilmemesinin ardından AK Parti’ye cephe aldı" ifadelerine yer veren Dede'ye, Öztürk "Kimi, kimin mahallesinden gönderiyorsun? Sizin gibi sonradan gelenlerin bulaştırdığı virüsler yüzünden bu mahalle böyle hastalıklı hale geldi zaten. Ama arınacak ve temizlenecek buna eminim" dedi. Bunun üzerine Dede, "Temizliği gidenler değil kalanlar yapar. Ben senin için yanlış adresim" yanıtını verdi.
ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAKİ İFADELER KAVGA BAŞLATTI
Ersoy Dede'nin kavga başlatan köşe yazısında şu ifadeler kullanılıyor:
"Doç. Dr. Selman Öğüt ile gazeteci Kemal Öztürk bir televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. Burada Selman Öğüt, Kemal Öztürk’ün ‘politik doğruculuk’ başlığı altında bazı yerlere mesaj yolladığını açık etti. Ne olduysa ondan sonra oldu. Öğüt bir şey yapmadı. AK Parti iktidarının ilk yıllarında; Başbakan danışmanlığından AA Genel müdürlüğüne kadar pek çok önemli koltuğun teslim edildiği Kemal Öztürk’ün, milletvekili adayı gösterilmemesinin ardından nasıl AK Parti’ye cephe aldığının altını çizdi. O geceki yayın sonrası Kemalistlerden ve mahallenin eski sakinlerinden de bol bol alkış aldı Kemal Öztürk. Ne diyelim, hayırlı olsun."