Aktroller saç saça baş başa kavga ediyor





"Doç. Dr. Selman Öğüt ile gazeteci Kemal Öztürk bir televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. Burada Selman Öğüt, Kemal Öztürk’ün ‘politik doğruculuk’ başlığı altında bazı yerlere mesaj yolladığını açık etti. Ne olduysa ondan sonra oldu. Öğüt bir şey yapmadı. AK Parti iktidarının ilk yıllarında; Başbakan danışmanlığından AA Genel müdürlüğüne kadar pek çok önemli koltuğun teslim edildiği Kemal Öztürk’ün, milletvekili adayı gösterilmemesinin ardından nasıl AK Parti’ye cephe aldığının altını çizdi. O geceki yayın sonrası Kemalistlerden ve mahallenin eski sakinlerinden de bol bol alkış aldı Kemal Öztürk. Ne diyelim, hayırlı olsun."