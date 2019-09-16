Zulmünüz baki kalmayacak!

İçişleri Bakanlığı'nın keyfi kararı ile Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının azledilmesinin ve yerlerine valilerin kayyım olarak tayin edilmesinin üzerinden 30 gün geçti.





Kayyım gaspının 30'uncu gününde protestolar sürüyor. Eylemlerde, "Zulmünüz bakî kalmayacak; biz halkız, yenilmeyiz, mutlaka kazanacağız." mesajı verildi.





DİYARBAKIR'DA İRADEME DOKUNMA EYLEMİ





Oturma eylemi Diyarbakır Lise Caddesi'nde bugün de devam etti. "İrademe dokunma" pankartı etrafında bir araya gelen siyasetçilerle vatandaşlar kayyıma karşı çıktı.





30 gün önce herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın yerine kayyım atanan Diyarbakır Eş Başkanı Selçuk, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki çözülmeye dikkati çekti.

Oturma eylemi Diyarbakır Lise Caddesi'nde devam ediyor. Eylemde "İrademe Dokunma" pankartı açıldı.





Mızraklı, "Tarihte mazlumun da zalimin de resmi vardır. Nemrut'un karşısında duran Hz. İbrahim bizleriz. Tarihte Firavun'un karşısında duran Hz. Musa bizleriz. Tarihte putpereslerin karşısında dikilip hak yolunu gösteren Hz. Muhammet yoldaşları bizleriz. Bizler kazanacağız. Farkında mısınız? Eksiliyorlar. Her geçen gün dökülüyorlar. Gidişleri çok uzak değil. Zulüm, bu karanlık düzen eni sonu gidecek." dedi.





"CESUR OLMA, DİRENCİ BÜYÜTME ZAMANIDIR"





"Korkuya değil yolumuzu cesarete çevirelim. Ürkek olmayalım, ürkeklik geleceğimizi karartır." diyen Mızraklı, "Cesur olma, kararlı olma, direnci büyütme zamanıdır. Onlara bir kez daha söylüyoruz, geldiğiniz gibi gideceksiniz. Ama biz sizleri gönderirken arkanızdan sizlere benzemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.





DEMOKRASİ NÖBETİ'NE BİR DESTEK DAHA





Bünyesinde yüze yakın derneği barındıran KAYYDER'in Eş Başkanı Tuncay Gökçe, kayyım atamalarına karşı başlatılan Demokrasi Nöbeti'ne katılacaklarını açıkladı.





Gökçe, "Sonuna kadar halkın iradesinin teslim edilmesinden yana olacağız." dedi.

Mardin'de devam eden Demokrasi Nöbeti "Halkın iradesi gasp edilemez" sloganlarıyla sürdü.