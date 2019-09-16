Samanyolu Haber /Gündem / Zulmünüz baki kalmayacak! /16 Eylül 2019 15:41

Zulmünüz baki kalmayacak!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin halkın iradesini hiçe sayarak Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Diyarbakır, Mardin ve Van'da belediye başkanlarını azletmesinin üzerinden 30 gün geçti. Üç şehirde kayyım gaspına karşı başlatılan eylemler devam ediyor.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı'nın keyfi kararı ile Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının azledilmesinin ve yerlerine valilerin kayyım olarak tayin edilmesinin üzerinden 30 gün geçti. 

Kayyım gaspının 30'uncu gününde protestolar sürüyor. Eylemlerde, "Zulmünüz bakî kalmayacak; biz halkız, yenilmeyiz, mutlaka kazanacağız." mesajı verildi.

DİYARBAKIR'DA İRADEME DOKUNMA EYLEMİ

Oturma eylemi Diyarbakır Lise Caddesi'nde bugün de devam etti. "İrademe dokunma" pankartı etrafında bir araya gelen siyasetçilerle vatandaşlar kayyıma karşı çıktı. 

30 gün önce herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın yerine kayyım atanan Diyarbakır Eş Başkanı Selçuk, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki çözülmeye dikkati çekti.
Oturma eylemi Diyarbakır Lise Caddesi'nde devam ediyor. Eylemde "İrademe Dokunma" pankartı açıldı. 

Mızraklı, "Tarihte mazlumun da zalimin de resmi vardır. Nemrut'un karşısında duran Hz. İbrahim bizleriz. Tarihte Firavun'un karşısında duran Hz. Musa bizleriz. Tarihte putpereslerin karşısında dikilip hak yolunu gösteren Hz. Muhammet yoldaşları bizleriz. Bizler kazanacağız. Farkında mısınız? Eksiliyorlar. Her geçen gün dökülüyorlar. Gidişleri çok uzak değil. Zulüm, bu karanlık düzen eni sonu gidecek." dedi. 

"CESUR OLMA, DİRENCİ BÜYÜTME ZAMANIDIR"

"Korkuya değil yolumuzu cesarete çevirelim. Ürkek olmayalım, ürkeklik geleceğimizi karartır." diyen Mızraklı, "Cesur olma, kararlı olma, direnci büyütme zamanıdır. Onlara bir kez daha söylüyoruz, geldiğiniz gibi gideceksiniz. Ama biz sizleri gönderirken arkanızdan sizlere benzemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİ NÖBETİ'NE BİR DESTEK DAHA

Bünyesinde yüze yakın derneği barındıran KAYYDER'in Eş Başkanı Tuncay Gökçe, kayyım atamalarına karşı başlatılan Demokrasi Nöbeti'ne katılacaklarını açıkladı. 

Gökçe, "Sonuna kadar halkın iradesinin teslim edilmesinden yana olacağız." dedi. 
  
Mardin'de devam eden Demokrasi Nöbeti "Halkın iradesi gasp edilemez" sloganlarıyla sürdü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zulmünüz baki kalmayacak! Sonraki Haber >>

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

200 gündür kayıplar

200 gündür kayıplar

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:44:30