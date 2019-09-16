Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Suudi tesislerini yeniden vururuz' tehdidi /16 Eylül 2019 15:13

'Suudi tesislerini yeniden vururuz' tehdidi

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere cumartesi günü saldırı düzenleyen Husiler, Aramco'yu yeniden vurmakla tehdit etti.

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aramco'daki şirketler ve çalışanları tesislerde bulunmamaları konusunda uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise cumartesi günü düzenlenen saldırıya ilişkin ise Seri, bu saldırıların yeni ve gelişmiş silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) gerçekleştirildiğini kaydetti.

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise cumartesi günü yerel saatle 04.00'te SİHA’larla saldırı düzenlenmişti. Saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

Saldırı sonrasında petrol fiyatları 1991 yılındaki Körfez Savaşı'ndan bu yana en sert yükselişini yaşadı. Hafta sonunun ardından Uzak Doğu piyasalarının işleme açılmasıyla brent petrol varil fiyatları yüzde 18 değer kazanarak 71 doları geçti. Petrol fiyatları bu sert yükselişin ardından 67 dolar seviyesine geriledi.
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