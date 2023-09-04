Bakanlık işkence iddiasını kabul etti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki karakolda mart ayında işkence gören Suriyelilerle ilgili verilen soru önergesine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt verdi. Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren 8 kişiye gözaltına alındıktan sonra işkence yapıldığı ileri sürülmüştü. İşkence sonucu bir kişi yaşamını yitirmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olaya adı karışan askeri personelle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.







GÜLER'E İŞKENCE ÖNERGESİ

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle erdiği soru önergesinde mart ayında Hatay'da gözaltına alınan 8 Suriyeliye askerler tarafından işkence yapıldığı bilgisini aktardı. Gergerlioğlu, işkence gören 8 kişiden birinin hayatını kaybettiğini, geri kalan mültecilerin tekrar Suriye’ye itildikten sonra tamamının Bab el-Hava Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre hastanedeki yetkilerin açıklamalarını aktaran Gergerlioğlu, sopa, cop ve elektrik kablolarıyla yapıldığı iddia edilen işkencenin detaylarına soru önergesinde yer verdi. Hayatını kaybeden kişinin Hama kırsalından Abdurrezzak Kastal olduğu söyleyen Gergerlioğlu, bakanlığa bu konuda soruşturma yürütülüp yürütülmediğini sordu.







6 PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olaydan 3 ay sonra kendisine sorulan önergeye yanıt verdi. Önergede şu ifadeler yer aldı: "Olay hakkında tesis edilen idari tahkikat neticesinde iki yükümlü er hakkında 6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş, üç subay ile bir yedek astsubay Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup söz konusu personelle ilgili süreç devam etmekte."





Ayrıca önergeye verilen yanıtta, süreçle ilgili soruşturmanın Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da devam edildiği bilgisine yer verildi.







