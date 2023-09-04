Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık işkence iddiasını kabul etti /04 Eylül 2023 16:08

Bakanlık işkence iddiasını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Güler, 8 Suriyeliye işkence yapıldığı ve bir kişinin yaşamını yitirdiği iddiayla ilgili önergeye yanıt verdi. Güler, olaya karışan askerlerle ilgili yapılan işlemleri anlattı.

SHABER3.COM

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki karakolda mart ayında işkence gören Suriyelilerle ilgili verilen soru önergesine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt verdi. Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren 8 kişiye gözaltına alındıktan sonra işkence yapıldığı ileri sürülmüştü. İşkence sonucu bir kişi yaşamını yitirmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olaya adı karışan askeri personelle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. 

GÜLER'E İŞKENCE ÖNERGESİ
Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle erdiği soru önergesinde mart ayında Hatay'da gözaltına alınan 8 Suriyeliye askerler tarafından işkence yapıldığı bilgisini aktardı. Gergerlioğlu, işkence gören 8 kişiden birinin hayatını kaybettiğini, geri kalan mültecilerin tekrar Suriye’ye itildikten sonra tamamının Bab el-Hava Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre hastanedeki yetkilerin açıklamalarını aktaran Gergerlioğlu, sopa, cop ve elektrik kablolarıyla yapıldığı iddia edilen işkencenin detaylarına soru önergesinde yer verdi. Hayatını kaybeden kişinin Hama kırsalından Abdurrezzak Kastal olduğu söyleyen Gergerlioğlu, bakanlığa bu konuda soruşturma yürütülüp yürütülmediğini sordu.

6 PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olaydan 3 ay sonra kendisine sorulan önergeye yanıt verdi. Önergede şu ifadeler yer aldı: "Olay hakkında tesis edilen idari tahkikat neticesinde iki yükümlü er hakkında 6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş, üç subay ile bir yedek astsubay Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup söz konusu personelle ilgili süreç devam etmekte."

Ayrıca önergeye verilen yanıtta, süreçle ilgili soruşturmanın Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da devam edildiği bilgisine yer verildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakanlık işkence iddiasını kabul etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:43:26