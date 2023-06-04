Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek: Türkiye'nin rasyonel zemine dönmek dışında seçeneği yok /04 Haziran 2023 11:44

Mehmet Şimşek: Türkiye'nin rasyonel zemine dönmek dışında seçeneği yok

Yeni Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk mesajını, "Türkiye'nin rasyonel bir sürece dönme dışında seçeneği kalmamıştır. Yapısal reformlarla, Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek olmak temel hedefimiz olacaktır." diye verdi.

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Nureddin Nebati'den görevi devralan Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama: Rasyonel bir zemine dönme dışında seçenek kalmamıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek, görev devir teslim töreninde yaptığı açıklamada "şeffaflık, öngörülebilirlik ve rasyonel zemine dönme" mesajları verdi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alacak olan Mehmet Şimşek, bu göreve Nureddin Nebati'den devraldı.

Mehmet Şimşek, devir teslim töreninde yaptığı ilk açıklamada "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır." dedi.

Bakan Şimşek'in ilk açıklaması, ekonomide ortodoks politikalara dönüleceğinin sinyali olarak yorumlanıyor.

Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır

"Hükümetimizin temel hedefi, toplumsal refahı artırmaktır" diyen Bakan Şimşek basın toplantısında şunları söyledi:

"Bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen bir refaha ulaşmada anahtar olacaktır."

"Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjoktörde, kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli programımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır."

"Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneye düşürülmesi, öngörülebilirliği artırması, yapısal dönüşümü hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla merkez bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eş gündüm çerçevesinde güçlü bir koordinasyon sağlayarak sürdüreceğiz"

2018 seçimleri sonrası ekonomi yönetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırılmış ve bu göreve Berat Albayrak'ı atanmıştı.

Albayrak'ın istifası sonrası yerine  Lütfü Elvan getirildi. Elvan'ın istifası üzerine ise görevi o dönem Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Nureddin Nebati devralmıştı.
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