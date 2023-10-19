Bakanlıktan Gazze açıklaması: 'TSK hazır!'

Millî Savunma Bakanlığı’nın faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:







El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır.





TSK, Türkiye ve KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.





Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır.