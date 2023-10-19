Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıktan Gazze açıklaması: 'TSK hazır!' /19 Ekim 2023 16:56

Bakanlıktan Gazze açıklaması: 'TSK hazır!'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamada, TSK’nın Gazze’ye yardıma hazır olduğu ve şartlar olgunlaşırsa yardım ve sağlık hizmetinin götürüleceği belirtildi.

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Millî Savunma Bakanlığı’nın faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır.

TSK, Türkiye ve KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak/varlık gösterme ve eğitim/tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır.
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