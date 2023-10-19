İskoçya Başbakanı kapıları açıyor: 'Gazzeli mültecileri kabul etmeye hazırız'

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, İsrail'in bombardımanının sürdüğü Gazze'den gelen mültecileri kabul etmeye hazır olduklarını söyledi. Bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) konferansında İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yusuf, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı eleştirdi.







Braverman, başkent Londra'da düzenlenen Gazze'ye destek eylemlerini hedef alarak 'Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceği' uyarısında bulunmuştu. Mülteci karşıtı açıklamalarıyla da gündemde olan Braverman'a tepki gösteren Yusuf, "Bu açıklamalar beni bağımsızlık için daha da fazla çalışmaya itiyor. İskoçya'nın göç politikaları burada, İskoçya'da kararlaştırılıyor, aşırılıkçı Westminster politikacıları tarafından değil" dedi.





'MÜLTECİ YERLEŞTİRME PLANI OLUŞTURULMALI'

"Şu anda Gazze'de yerinden edilmiş bir milyon insan var" ifadelerini kullanan Yusuf, uluslararası toplumun bir 'mülteci programı' hazırlaması gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti:







"İngiltere hükümetini acil adım atmaya çağırıyorum. Öncelikle, Gazze'den ayrılmak isteyen ve gidebilecek kişiler için bir mülteci yerleştirme planının oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlamalılar. Bunu yaptıklarında İskoçya, bu korkunç saldırılara maruz kalanlara güvenlik ve sığınak sunan ilk ülke olmaya isteklidir. İskoçya üzerine düşeni yapmaya hazır. Hastanelerimiz Gazze'deki yaralı erkek, kadın ve çocukları elimizden geldiğince tedavi edecek."





AİLESİ GAZZE'DE MAHSUR KALMIŞTI

Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirmişti. Hamza Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını aktarmıştı.





Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla ise, sosyal medyada paylaştığı bir videoda "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.