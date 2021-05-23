Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıktan katliam ihalesi /23 Mayıs 2021 12:23

Bakanlıktan katliam ihalesi

Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü, 45 yaban keçisinin öldürülmesi için ihale açacağını duyurdu. İhale kapsamında öldürülmesi istenen 45 yaban keçisinin ikisi, Isparta’nın Sütçüler ilçesinde, geriye kalanı ise Antalya’nın Akseki, Kaş, İbradı, Gazipaşa, Alanya, Döşemealtı, Finike ilçelerinde ve bu ilçelerin çeşitli köylerinde bulunuyor. Bakanlığın duyurusu sosyal medyada tepkiye neden olurken, ihalenin iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

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Yaşam savunucuları, sosyal medya paylaşımlarında #AvCinayettir etiketini kullanarak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ihalenin iptal edilmesini istedi. Yaşam savunucular ve kitle örgütleri Change.org sitesi üzerinden de “Avcılık tamamen yasaklansın” başlığıyla imza kampanyası başlattı.

4 Haziran tarihinde Burdur’da açık teklif usulü gerçekleştirilecek ihaleye katılanların ihale doküman bedeline 200 lira ödemesi ve muhammen bedelin yüzde üçü kadar geçici teminat tutarlarını yatırması gerekiyor. Bölgeye göre yaban keçilerinin muhammen bedelleri de farklılık gösteriyor. Isparta’nın Sütçüler ilçesinde iki yaban keçisinin öldürülmesi için KDV hariç 17 bin 600 lira belirleyen bakanlığın Antalya için belirlediği rakam 122 bin 400 liraya kadar çıkıyor. Buna göre bakanlık 45 dağ keçisi ihalesi sonucunda 3 milyon 70 bin 600 lira gelir elde edecek.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Dersim’de 17 dağkeçisinin katledilmesi için geçen temmuz ayında ihale açmıştı. Karar, kamuoyunda büyük tepki oluşmuş, 13 Temmuz’da yapılması planlanan ihale iptal edilmişti.
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