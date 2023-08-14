Baklava kutularından 2 milyon uyuşturucu hap çıktı

Suudi Arabistan resmi ajansına (SPA) göre, Cidde Limanındaki Zekat, Vergi ve Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kargoların gümrük işlemleri sırasındaki incelemede kutulardaki baklavaların altına gizlenmiş plastik torbalarda toplam 2 milyon 242 bin 560 adet uyuşturucu hap tespit edildiği kaydedildi.





Açıklamada, Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü ile koordinasyon sonucu söz konusu kargonun alıcısı 2 kişinin yakalandığı ifade edildi.Kargonun nereden geldiği ve yakalanan 2 kişiye dair bilgi verilmedi.