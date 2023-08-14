Samanyolu Haber /Gündem / Baklava kutularından 2 milyon uyuşturucu hap çıktı /14 Ağustos 2023 09:04

Baklava kutularından 2 milyon uyuşturucu hap çıktı

Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı İslami Gümrüğü'nde, ülkeye sokulmak üzere gelen kargolar arasında baklava kutularına gizlenmiş 2 milyon 242 bin 560 adet "captagon hap" ele geçirildiği bildirildi.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan resmi ajansına (SPA) göre, Cidde Limanındaki Zekat, Vergi ve Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kargoların gümrük işlemleri sırasındaki incelemede kutulardaki baklavaların altına gizlenmiş plastik torbalarda toplam 2 milyon 242 bin 560 adet uyuşturucu hap tespit edildiği kaydedildi.


Açıklamada, Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü ile koordinasyon sonucu söz konusu kargonun alıcısı 2 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Kargonun nereden geldiği ve yakalanan 2 kişiye dair bilgi verilmedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Baklava kutularından 2 milyon uyuşturucu hap çıktı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:39:01