Samanyolu Haber /Ekonomi / Ülke gırtlağına kadar borca battı: Kişi başına ortalama kredi kartı borcu 23 bin lira /14 Ağustos 2023 09:00

Ülke gırtlağına kadar borca battı: Kişi başına ortalama kredi kartı borcu 23 bin lira

Ücretlerden hızlı artan kart limitleri 50 bin lira ve üzerinde yığıldı. Yaklaşık 8 milyon kişinin kart limiti 100 bin TL’nin üzerine çıktı. Buna karşın kişi başına düşen borç yüzde 156 arttı. Kişi başına düşen ortalama bireysel kredi kartı borcu 22 bin 534 liraya çıktı. Vatandaşlar artık temel harcamalarının büyük bir bölümünü kredi kartıyla yapıyor. Market harcamaları martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 77 milyar 118 milyon TL’ye çıktı.

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Birgün gazetesinden Havva Gümüşkaya’nın haberine göre ücret zamlarının hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalması, vatandaşları kredi kartlarına mecbur bıraktı. Son dönemde market alışverişi başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçların büyük bölümü kredi kartlarıyla yapılıyor.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre bir veya birden fazla kredi kartı olan kişi sayısı haziran itibarıyla 35,1 milyon oldu. Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) aynı döneme ilişkin verilerine göre de Türkiye’deki toplam kredi kartı sayısı 108,3 milyon oldu. Verilere göre kişi başına 3 kredi kartı düşüyor.

Sadece haziran ayında 162 bin kişi hayatında ilk defa kredi kartı kullandı. Bireylerin cebindeki kredi kartı sayısı arttıkça borç bakiyesi de kabardı. Kişi başına düşen ortalama bireysel kredi kartı borcu 22 bin 534 liraya çıktı.

Bu borç geçen yılın aynı döneminde 8 bin 781 liraydı. Kredi kartı olan kişi sayısı bir yılda yüzde 9 artarken kişi başına düşen kart borcu yüzde 156,7 arttı. Ayrıca son 12 ayda kart borcu en hızlı büyüyen illerin Hakkâri, Şırnak, Bilecik, Sinop ve Diyarbakır olması da dikkat çekti.

ÜCRETLERDEN HIZLI ARTTI

Henüz asgari ücrete ve diğer ücretlere ara zammın yapılmadığı haziranda kredi kartı limitleri de yükseldi. Kart limitleri 50 bin lira ve üzerinde yığıldı. Kredi kartı kullananların yüzde 22’sinin limiti 50 bin-100 bin lira bandında olurken yüzde 22,1’inin limiti de 100 bin liranın üzerine çıktı.

Mayıs’ta limiti 10 bin-50 bin lira bandındaki kartların oranı yüzde 33,4’iken Haziran’da 32,1’e geriledi. Bir diğer ifadeyle 35,1 milyon kredi kartından 7,7 milyonun limiti 100 bin liranın üzerine çıktı.

Kredi kartlarıyla yapılan sağlık, sağlık ürünleri ve kozmetik harcamalarında tutar, martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112 oranında artarak 7,1 milyar liradan 15,1 milyar liraya ulaştı.
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