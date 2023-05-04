Balık avlarken kaybolan adam, timsahın içinden çıktı

Avustralya’da, 65 yaşındaki Kevin Darmody adlı kişi geçen cumartesiden beri kayıptı.





BBC’nin haberine göre Darmody, su timsahlarının yoğun yaşadığı Queensland bölgesinin kuzeyindeki bir alanda balık tutuyordu.



Bölgede iki gün süren arama çalışmaları kapsamında, 4,1 ve 2,8 metre uzunluğundaki iki yetişkin timsah vurularak öldürüldü. Tecrübeli bir balıkçı olduğu söylenen Darmody’nin vücut parçaları bir timsahın midesinden çıktı. Yaban hayatı uzmanları, adamı iki hayvanın birlikte öldürdüğünü tahmin ediyor.



Olay sırasında Darmody’nin yanında olan balıkçı arkadaşı John Peiti, ‘Yalnızca bir bağırış ve suya düşme sesi duyduğunu’ anlattı: “Koşarak geldim ama etrafta ondan eser yoktu. Yalnızca su kıyısındaki eşyaları vardı.”



Kevin Darmody’nin ölümü, 1985’ten bu yana kayıtlara geçen 13’ncü olay.