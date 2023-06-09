Balkan ülkeleri, kaçak göçle mücadele için AB'ye güvence verdi

Batı Balkanlarda göç dalgası salgın öncesi rakamlara geri döndü

Uluslararası Göç Örgütü’ne (UGÖ) göre bölgedeki kaçak göç dalgası, son dönemde salgın önceki seviyeye ulaşırken, geçen yıl kaçak göçmen sayısı 200 bine çıktı. Bu da 2021 yılına oranla yüzde 60’lık bir artışa denk geliyor.

Göçmenler aynı zamanda bölge ülkelerinin ekonomisi için fırsat mı?



