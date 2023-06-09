Samanyolu Haber /Dünya / Balkan ülkeleri, kaçak göçle mücadele için AB'ye güvence verdi /09 Haziran 2023 09:40

Balkan ülkeleri, kaçak göçle mücadele için AB'ye güvence verdi

Uluslararası Göç Örgütü’ne (UGÖ) göre bölgedeki kaçak göç dalgası, son dönemde salgın önceki seviyeye ulaşırken, geçen yıl kaçak göçmen sayısı 200 bine çıktı. Bu da 2021 yılına oranla yüzde 60’lık bir artışa denk geliyor.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği üyesi olmayan Batı Balkanlardaki 6 ülkenin temsilcisi Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarında düzenlenen bir toplantıda, kaçak göçle mücadelede AB’ye güvence verdi.

Toplantıya, ev sahibi Bosna Hersek dışında, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Kosova ve Sırbistan’ın göç ve güvenlik alanlarında bakanları katıldı.

Toplantıya katılanlar, AB ve BM’nin ilgili kurumlarıyla kaçak göçün yönetimi konusunda etkili bir işbirliği içinde olacakları taahhüdünde bulundu.

Altı ülke, göçmen kaçakçılığı ve insan kaçakçılığıyla mücadele, transit geçişte mahsur kalan göçmenler için alternatif rotalara ve ayrıca göçmenleri geri gönderme yollarına erişimi artırma faaliyetlerini koordine etme konusunda uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.

2015 yılından bu yana bu altı Balkan ülkesi, Ortadoğu, Afrika ve Asya’dan Avrupa’ya yönelik kaçak göç akımında önemli bir transit ülke konumunda bulunuyor.

Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesiç, “Göçmen krizi söz konusu olduğunda, biz Batı Balkan ülkeleri sadece insani zorluklarla değil, aynı zamanda güvenlik ve siyasi zorluklarla da karşı karşıyayız.” diyerek göç dalgasından kendilerinin de olumsuz etkilendiği görüşünü dile getirdi.

Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, “Ortak politikalar için yeni perspektifler geliştiriyoruz çünkü ancak birlikte çalışırsak sonuç alabiliriz.” diyerek görüşlerini özetledi.

Hırvatistan’ın 1 Ocak’ta Schengen bölgesine girmesinin ardından bu ülkeden ve Slovenya’dan zorla çıkartılanlarla birlikte Bosna-Hersek'te kaçak göçmen sayısında ciddi bir artış gözlenmişti.

Kaçak göçmenler Hırvatistan’da zorla atıldıkları şikayetinde bulunurken, bu ülke yetkilileri suçlamaları reddediyor.

Batı Balkanlarda göç dalgası salgın öncesi rakamlara geri döndü

Uluslararası Göç Örgütü’ne (UGÖ) göre bölgedeki kaçak göç dalgası, son dönemde salgın önceki seviyeye ulaşırken, geçen yıl kaçak göçmen sayısı 200 bine çıktı. Bu da 2021 yılına oranla yüzde 60’lık bir artışa denk geliyor.

UGÖ Direktör Yardımcısı Ugochi Florence Daniels, göç dalgasının çok dinamik olmasına ve Batı Balkanların önemli bir geçiş rotası olmasına dikkat çekerek, Batı Balkan ülkelerini göç konusunda birlikte çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Göçmenler aynı zamanda bölge ülkelerinin ekonomisi için fırsat mı?

Batı Balkanlardaki ülkelerin hazırladığı eylem planından övgüyle bahseden Daniels, “Eylem planı acil sorunlarla, kaçakçılık başa çıkmak için önemli bir fırsat. Aynı zamanda, göçün getirdiği daha uzun vadeli fırsatlara bakmak için bir imkan yaratıyor. Batı Balkanlar'a yapılan havaleler 10 milyar dolara ulaşıyor, bu da bu ülkelerin GSYİH'nın yüzde 10'unu teşkil ederek, kalkınmaya önemli bir katkı sağlıyor.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Balkan ülkeleri, kaçak göçle mücadele için AB'ye güvence... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:58:12