Balkan ülkeleri, kaçak göçle mücadele için AB'ye güvence verdi

Toplantıya, ev sahibi Bosna Hersek dışında, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Kosova ve Sırbistan’ın göç ve güvenlik alanlarında bakanları katıldı.
Toplantıya katılanlar, AB ve BM’nin ilgili kurumlarıyla kaçak göçün yönetimi konusunda etkili bir işbirliği içinde olacakları taahhüdünde bulundu.
Altı ülke, göçmen kaçakçılığı ve insan kaçakçılığıyla mücadele, transit geçişte mahsur kalan göçmenler için alternatif rotalara ve ayrıca göçmenleri geri gönderme yollarına erişimi artırma faaliyetlerini koordine etme konusunda uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.
2015 yılından bu yana bu altı Balkan ülkesi, Ortadoğu, Afrika ve Asya’dan Avrupa’ya yönelik kaçak göç akımında önemli bir transit ülke konumunda bulunuyor.
Bosna-Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nesiç, “Göçmen krizi söz konusu olduğunda, biz Batı Balkan ülkeleri sadece insani zorluklarla değil, aynı zamanda güvenlik ve siyasi zorluklarla da karşı karşıyayız.” diyerek göç dalgasından kendilerinin de olumsuz etkilendiği görüşünü dile getirdi.
Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, “Ortak politikalar için yeni perspektifler geliştiriyoruz çünkü ancak birlikte çalışırsak sonuç alabiliriz.” diyerek görüşlerini özetledi.
Hırvatistan’ın 1 Ocak’ta Schengen bölgesine girmesinin ardından bu ülkeden ve Slovenya’dan zorla çıkartılanlarla birlikte Bosna-Hersek'te kaçak göçmen sayısında ciddi bir artış gözlenmişti.
Kaçak göçmenler Hırvatistan’da zorla atıldıkları şikayetinde bulunurken, bu ülke yetkilileri suçlamaları reddediyor.
Batı Balkanlarda göç dalgası salgın öncesi rakamlara geri döndü
Uluslararası Göç Örgütü’ne (UGÖ) göre bölgedeki kaçak göç dalgası, son dönemde salgın önceki seviyeye ulaşırken, geçen yıl kaçak göçmen sayısı 200 bine çıktı. Bu da 2021 yılına oranla yüzde 60’lık bir artışa denk geliyor.
UGÖ Direktör Yardımcısı Ugochi Florence Daniels, göç dalgasının çok dinamik olmasına ve Batı Balkanların önemli bir geçiş rotası olmasına dikkat çekerek, Batı Balkan ülkelerini göç konusunda birlikte çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Göçmenler aynı zamanda bölge ülkelerinin ekonomisi için fırsat mı?
Batı Balkanlardaki ülkelerin hazırladığı eylem planından övgüyle bahseden Daniels, “Eylem planı acil sorunlarla, kaçakçılık başa çıkmak için önemli bir fırsat. Aynı zamanda, göçün getirdiği daha uzun vadeli fırsatlara bakmak için bir imkan yaratıyor. Batı Balkanlar'a yapılan havaleler 10 milyar dolara ulaşıyor, bu da bu ülkelerin GSYİH'nın yüzde 10'unu teşkil ederek, kalkınmaya önemli bir katkı sağlıyor.” dedi.